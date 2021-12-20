Ольга Орлова рассказала о дочери своего нынешнего супруга
20.12.2021 20:13 / Шоу-бизнес / Прочли: 634 человек
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова долгое время скрывала о том, что уже несколько месяцев находится в статусе замужней женщины. Как только она сделала откровенное признание в социальной сети своим поклонникам, девушка решила теперь часто делиться подробностями о своем избраннике и семейных будних.
Оказывается, 44-летняя Ольга Орлова еще осень этого года вышла замуж, но решилась признаться своим подписчикам лишь в начале декабря. С тех пор поклонников не перестает волновать тема о новом муже.
Так, в одном из опросов для звезды, подписчикам хотелось узнать о детях избранника. Ольга Орлова не скрывала, что у ее мужа действительно есть наследница:
«Да, у моего мужа есть дочь. Взрослая дочь. Умница и красавица», - ответила Орлова.
У Ольги Орловой также есть ребенок. Сыну Артему уже исполнилось 20 лет. Наследник эстрадной певицы и телеведущей сразу одобрил выбор мамы, на данный момент семья живет в квартире Ольги, а вскоре планируют переселиться в загородный дом.
Супруг Валерий даже нашел общий язык с любимыми домашними питомцами – собаками, которых у звезды не одна. Тем более, этот вопрос для Ольги был весьма важен, так как она весьма привязана к своим четырёхпалым любимцам.
«Если бы он не любил моих собак – я бы не вышла за него замуж. Это для меня очень важный вопрос. Я никогда не предам их. Я вообще очень преданный человек. Это касается всего. Я шла в комплекте с сыном, собаками и еще прочими моментами, поэтому меня нужно было брать оптом!», - пошутила Ольга Орлова.
Поклонники надеются, что обретенное семейное счастье станет для Ольги Орловой бесконечным, ведь по их мнению она действительно этого заслуживает!
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