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Лицензия для платежных систем: процесс получения лицензии

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Лицензия для платежных систем: процесс получения лицензии

06.12.2021 11:51 / Финансы / Прочли: 350 человек

Сейчас существует множество виртуальных платежных систем, которые обладают собственными особенностями.

 Вопрос лицензирования всегда является актуальным, так как она подтверждает высокое качество подтверждаемых услуг. Современные процессинговые сервисы представляют собою многофункциональные автоматизированные системы, которые необходимы для обработки информации. Если потребовалась лицензия платежной системы, то необходимо выбрать проверенную компанию.

В какой стране лучше получать лицензию? 

Платежные лицензии позволяют предоставлять услуги клиентам и создавать полноценные онлайн-банкинги. К самым распространенным лицензиям относят: 

  1. EMI (Electronic Money Institution). 
  2. PSP (Payment Service Provider).

Первый вариант является более функциональным, но его стоимость выше. Второй вариант предусматривает в себе несколько основных уровней. Если потребовалась лицензия платежной системы Чехия, то лучше выбрать европейские варианты. Она разрешает осуществляет свою деятельность на территории стран Европы, кроме того если необходима лицензия платежной системы в Грузии, то ее будет проще получить уже имея европейскую лицензию. Исходя из целей и пожеланий также можно подобрать и другие варианты лицензии.

Основные требования к владельцам и управляющим

Процесс получения лицензии достаточно сложный. Он предполагает в себе выполнение множества различных этапов. Владельцы отлично знают основной вектор развития поэтому получают с него дивиденды.

Базовым требованием выступает наличие опыта в финансовой области. Также допускается опыт работы в компаниях, которые связаны с бизнесом. Если компания соответствует всем требованиям, то получить соответствующую лицензию не составит труда.

Причины необходимости процессинга

Функциональные процессинговые центры позволяют значительно увеличить прибыль. Кроме этого, они предоставляют возможность:

  1. Принимать для оплаты платежные карты, которые были имитированы отечественными или зарубежными банками.
  2. У клиентов появится возможность получать карты от банков-партнеров.
  3. Используйте большой спектр услуг.
  4. Получайте низкие комиссии на платежные сервисы.

Управление платежными системами представляют собою достаточно сложный процесс. К плачевным ситуациям относят закрытие или заморозку счетов. В этом случае компания временно впадает в спячку и есть мало времени, чтобы разобраться с возникшими трудностями. Каждая виртуальная платежная система наделена собственными особенностями, которые учитываются на этапе проведения лицензирования.

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