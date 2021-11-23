2021 году Елена Бушина Звезда реалити-шоу «Дом-2» о разводе с мужем: этот год был решающим!
Уже много лет экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина замужем за бизнесменом Дмитрием Железняком. У пары подрастает двое прекрасных детей: сын и дочь. Казалось бы, со стороны – идеальная пара! Однако в этой семье много конфликтов, обид и недопонимания!
После ухода из шоу «Дом-2» Елена Бушина не исчезда из
поля зрения своих поклонников, а с удовольствием делится подробностями личной
жизни. Так, она легко решилась ответить на весьма провокационный вопрос: «Были
ли мысли о разводе?»
На такой вопрос блондинка с легкостью ответила:
«Были, и не раз! Наверное, это лето для нас было
каким-о решающим. Все навалилось в один котел: быт, дети, а также проблемы
разного характера из вне. Было так много обид и недопонимания. В один момент я
поняла, главное нам не стать просто родителями наших детей!»
В своем ответе Елена отметила, что за 13 лет
совместной жизни они с мужем Дмитрием Железняком не остыли друг к другу,
чувства никуда не пропали: https://didyouknowcars.com/payday-loans-online-alternatives-growing-popularity/. А это самое главное! А тем, кто размышляет о
разводе, начать выпускать негативные эмоции и поделиться накопившимися мыслями
и обидами с партнером, начать решать проблемы вместе.
Телезвезда уверенна, что главное – не молчать! Лучше
побить посуду, потратить кучу нервов, но не молчать.
«Иначе так возьмете молча и разведетесь, а потом при
встрече так ничего не сможете сказать друг другу! Война-мир-мир-война. Самое
главное правило супругов – у вас должно находиться время друг на друга, вы
должны проводить ваше личное время вдвоем. Об этом не стоит забывать!», -
советует Бушина.
Напомним, что на проекте «Дом-2» участница Елена
Бушина якобы находилась, чтобы найти свою любовь и строить с ним отношения, а
по вечерам покидала проект, чтобы встретиться со своей настоящей любовью –
бизнесменом Дмитрием Железняком. Покинуть проект Елена решилась лишь на
последних месяц беременности.
О своих проведенных днях на съемочной площадке «Дом-2»
Бушина до сих пор вспоминает с теплотой и любовью.
«Я так рада тому времени, было так здорово! Мы так
весело чудили, не жалею ни об одном прожитом дне на проекте. Самое главное, что
все это хорошее, так хорошо и вовремя закончилось!»