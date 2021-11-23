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2021 году Елена Бушина Звезда реалити-шоу «Дом-2» о разводе с мужем: этот год был решающим!

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2021 году Елена Бушина Звезда реалити-шоу «Дом-2» о разводе с мужем: этот год был решающим!

23.11.2021 01:50 / Шоу-бизнес / Прочли: 482 человек

Уже много лет экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина замужем за бизнесменом Дмитрием Железняком. У пары подрастает двое прекрасных детей: сын и дочь. Казалось бы, со стороны – идеальная пара! Однако в этой семье много конфликтов, обид и недопонимания!

После ухода из шоу «Дом-2» Елена Бушина не исчезда из поля зрения своих поклонников, а с удовольствием делится подробностями личной жизни. Так, она легко решилась ответить на весьма провокационный вопрос: «Были ли мысли о разводе?»

На такой вопрос блондинка с легкостью ответила:

«Были, и не раз! Наверное, это лето для нас было каким-о решающим. Все навалилось в один котел: быт, дети, а также проблемы разного характера из вне. Было так много обид и недопонимания. В один момент я поняла, главное нам не стать просто родителями наших детей!»

В своем ответе Елена отметила, что за 13 лет совместной жизни они с мужем Дмитрием Железняком не остыли друг к другу, чувства никуда не пропали: https://didyouknowcars.com/payday-loans-online-alternatives-growing-popularity/. А это самое главное! А тем, кто размышляет о разводе, начать выпускать негативные эмоции и поделиться накопившимися мыслями и обидами с партнером, начать решать проблемы вместе.

Телезвезда уверенна, что главное – не молчать! Лучше побить посуду, потратить кучу нервов, но не молчать.

«Иначе так возьмете молча и разведетесь, а потом при встрече так ничего не сможете сказать друг другу! Война-мир-мир-война. Самое главное правило супругов – у вас должно находиться время друг на друга, вы должны проводить ваше личное время вдвоем. Об этом не стоит забывать!», - советует Бушина.

Напомним, что на проекте «Дом-2» участница Елена Бушина якобы находилась, чтобы найти свою любовь и строить с ним отношения, а по вечерам покидала проект, чтобы встретиться со своей настоящей любовью – бизнесменом Дмитрием Железняком. Покинуть проект Елена решилась лишь на последних месяц беременности.

О своих проведенных днях на съемочной площадке «Дом-2» Бушина до сих пор вспоминает с теплотой и любовью.

«Я так рада тому времени, было так здорово! Мы так весело чудили, не жалею ни об одном прожитом дне на проекте. Самое главное, что все это хорошее, так хорошо и вовремя закончилось!»

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