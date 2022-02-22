Стало известно о смерти актера Олега Вавилова
22.02.2022 21:10 / Происшествия / Прочли: 1191 человек
Театр Сатиры, в котором долгие годы трудился актер Олег Вавилов, подтвердил печальные известия о том, что он скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Артист длительный период стойко преодолевал все этапы лечения, но одержать победу над недугом так и не смог.
22 февраля умер народный артист России Олег Вавилов. Эту информацию сообщили представители театра Сатиры для журналистов.
«Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», - подчеркнули в пресс-службе театра.
Еще в конце 60-х годов прошлого века Олег Вавилов прославился своим участием в «Кабачке 13 стульев», также он играл и в других проектах. Так, актера можно увидеть в таких кинолентах, как «Загадочный наследник», «Странная женщина» и многих других.
Настоящим своим призвание Вавилов считал театр, здесь он раскрылся как в театре Сатиры, так и в московском ТЮЗе. Последние пять лет правда артист не появлялся не в кинолентах, не на сцене любимых театров.
В 2016 году актер потерял единственного сына Георгия, который внезапно умер в возрасте 34 лет. Но это была не единственная причина исчезновения с сцены и кинематографа. Оказывается, все эти годы он боролся с болезнью.
На данный момент не известны подробности, когда и где будет проходить прощальная церемония и погребения артиста. Организацией похорон будет заниматься супруга Вавилова, от которой все поклонники ждут известий.
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