Стало известно о смерти актера Олега Вавилова

22 февраля умер народный артист России Олег Вавилов. Эту информацию сообщили представители театра Сатиры для журналистов.

«Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», - подчеркнули в пресс-службе театра.

Еще в конце 60-х годов прошлого века Олег Вавилов прославился своим участием в «Кабачке 13 стульев», также он играл и в других проектах. Так, актера можно увидеть в таких кинолентах, как «Загадочный наследник», «Странная женщина» и многих других.





Настоящим своим призвание Вавилов считал театр, здесь он раскрылся как в театре Сатиры, так и в московском ТЮЗе. Последние пять лет правда артист не появлялся не в кинолентах, не на сцене любимых театров.

В 2016 году актер потерял единственного сына Георгия, который внезапно умер в возрасте 34 лет. Но это была не единственная причина исчезновения с сцены и кинематографа. Оказывается, все эти годы он боролся с болезнью.

На данный момент не известны подробности, когда и где будет проходить прощальная церемония и погребения артиста. Организацией похорон будет заниматься супруга Вавилова, от которой все поклонники ждут известий.