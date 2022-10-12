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Опра Уинфри пережила операцию на ногах дважды в 2021 году

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Опра Уинфри пережила операцию на ногах дважды в 2021 году

12.10.2022 22:04 / Происшествия / Прочли: 1133 человек

Ровно год назад Опра Уинфри незаметно для публики перенесла две операции на колене. Она впервые рассказала о процедурах 11 октября.

   68-летняя Опра Уинфри вновь полюбила вести активный образ жизни, и все это связано с дважды пережитой операцией в 2021 году. В августе прошлого года Опра перенесла операцию на колене на одной ноге, а в ноябре — на другой. Она хранила молчание о процедурах до октября 2022 года, когда рассказала об операциях на своем уроке благодарности Oprah Daily Life What You Want. 

   Во время семинара участников попросили написать, за что они благодарны, и один ответ вызвал отклик у Опры. Одна женщина сказала, что благодарна за каждый орган и конечность, к которым Опра могла иметь отношение. Именно тогда она поделилась, что дважды перенесла операцию на колене, которая «расширила» ее признательность за свои органы и конечности «в геометрической прогрессии».

   «Когда я пришла домой в первый раз, я буквально не могла поднять ногу», — рассказала Опра. «Я не могла оторвать пятку от кровати и поклялась, что, если я когда-нибудь смогу встать, пройтись и снова двигаться, я воспользуюсь преимуществами движения, упражнений и возможности полностью находиться в своем теле». 

   По словам Опры, во время реабилитации она начала ходить в походы, которыми занимается и по сей день. 

  «Каждый день я пыталась ходить пешком все больше и больше», — рассказала она. «Моя признательность за каждый орган и каждую конечность возросла в геометрической прогрессии. Итак, вы упомянули об этом, что действительно заставило меня задуматься.

   Поклонники ничего не знали о проблемах со здоровьем Опры, пока она не рассказала о них на своем семинаре в октябре 2022 года. Хотя она открыто говорила о своей любви к пешим прогулкам летом 2022 года, Опра до сих пор никогда не объясняла, почему она увлеклась этим хобби. Учитывая, что прошло больше года после ее первой операции и почти год после ее второй, у бывшей ведущей ток-шоу было довольно много времени, чтобы вылечиться в частном порядке.

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