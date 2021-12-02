После своей смерти Александр Градский оставил много долгов

Оказывается, что у Александра Градского остались непогашенные долги, которые он по всей видимости не успел закрыть из-за начавшихся проблем со здоровьем и болезни еще в начале осени.

По информации налоговой службы, Александр Градский остался должен 523 тысячи рублей: 453 – за столичную недвижимость, 27 -земельный налог, а 43 -транспортный.

Адвокат Андрей Алешкин разъяснил, кто же теперь должен погашать долги за умершего родственника.

«Когда родственник умирает, он может оставить не только имущество, но и долги! Погасить долг по налогам должен тот наследник, который вступает в права наследования на имущество. Если жена получает квартиру, именно она и должна оплатить налоги по квартире, а если сын получает машину, то он и должен оплатить транспортный налог. Если наследник не оплатит налог добровольно, то налоговая подает в суд и через судебных приставов списывается задолженность со счета наследника», - так пояснил юрист.





Есть информация о том, что Александр Градский оставил завещание, так что особых разбирательств по поводу наследства не будет. Так, состояние мэтра оценено в 400 миллионов рублей. Александр Борисович оставил две столичные квартиры, загородный дом в Подмосковье, а также несколько машин и крупные счета в банке.