Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнес / Прочли: 1043 человек
Отношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго до своей смерти судья шоу «Голос» решил их узаконить. В окружении народного артиста поговаривают о том, что инициатором свадьбы стала именно Марина Коташенко.
Известно о том, что пышного торжества не было, а собрались в узком кругу родственников и друзей, чтобы отметить роспись. Но, изначально Александр Борисович был категорически против женитьбы.
«Куда ты торопишься?», - отговаривал он свою 37-летнюю спутницу, намекая о том, что достойное будущее у нее уже, итак, обеспечено.
У Марины Коташенко двое маленьких сыновей от Александра Градского. У мэтра также осталось двое старших детей от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой.
Несмотря на большую семью с детьми, друг Градского – журналист Андрей Караулов утверждает о том, что он умирал практически в одиночестве.
«Его телефон все время звонил и награды ему давали, но он никому не был нужен. В тяжелом состоянии он уезжал в больницу, а за руку его держала подруга, просто какая-то поклонница, которая оказалась рядом до момента приезда врачей. Ему просто нужна была поддержка, чья-то рука… Все это очень страшно…
У нас люди после 70 практически все умирают тяжело. Не так как у Гете – в окружении родных, окруженный славой и родственниками», - печально констатировал друг Градского на своем YouTube-канале.
Напомним, что Александр Градский умер от последствий коронавируса, перенесенного еще в сентябре 2021 года. В конце ноября у нее случился приступ – ишемический инсульт, по причине которого он так и не пришел в сознание и умер реанимации.
Похороны назначены на сегодня, 1 декабря, погребение будет на Ваганьковском кладбище.
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