У жены Александра Градского похитили 100 миллионов рублей наследства

Дело об ограблении вдовы Александра Градского уже окрестили, как «ограбление века». Кто-то недоумевают, зачем вдова хранила у себя дома такую сумму средств, а некоторые подозревают, что она инсценировала ограбление. Мол, с целью вывести крупную сумму из общего наследства, чтобы не делиться ею с детьми Градского от предыдущих отношений.

После смерти Александра Градского на жену также обрушился град обвинений относительно того, что она заставила узаконить отношения с Александром Борисовичем незадолго до его смерти. Пара прожила вместе 17 лет и обзавелась двумя наследниками, но узаконивать отношения Градский не спешил. Позже выяснилось, что ситуация обстояла несколько иначе:

«За две недели сам Александр Градский позвонил в ЗАГс и пригласил выездную церемонии на дом», - об этом рассказали из окружения артиста журналистам издания StarHit.

Он уже плохо разговаривал, практически не вставал и чувствовал, что вскоре его не станет, поэтому скорее всего принял для себя такое волевое мужское решение, как жениться!

«Градский не хотел оставлять Коташенко после смерти сожительницей, а вдовой, матерью его детей и официальной наследницей. Да, о четвертом браке серьезно он не задумывался, но решил завершить этот вопрос, ведь он был благодарен жене за прожитые счастливые годы, в любви и согласии».

Супруги расписались в середине ноября, а 28 ноября Александра Градского не стало. Скончался Александр Борисович от инфаркта головного мозга, так и не приходя в сознание.

Ходили слухи, что, уже будучи находясь при смерти родственники Градского начали сломя голову делить наследство. Сейф Градского был предметом особого интереса, ведь многие знали, что мэтр любил расплачиваться наличностью.

Журналист Андрей Караулов, друг Градского заявил на своем шоу в YouTube, что даже не представляет, чтобы Марина забрала 100 миллионов и хранила у себя под матрацом.

Криминальная хроника гласит таким образом: с участием Коташенко разыгрывают ДТП, под дулом пистолета везут ее домой, там она отдает сумку с деньгами и вывозит на своем авто бандитов из охраняемого поселка. От шока Марина отошла только спустя пару часов, обратившись в полицию, но время было потеряно. На данный момент преступники в розыске.