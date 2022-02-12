Первая жена Дмитрия Тарасова опубликовала фото с детьми его третьей жены
12.02.2022 22:58 / Интернет / Прочли: 207 человек
Первая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой были изображены дочки экс-супруга от нынешней жены Анастасии Костенко. Такой поступок поверг всех поклонников в шок, многие даже подумали, что страница была взломана.
34-летний полузащитник сборной России по футболу с Оксаной Пономаренко прожил в официальном браке четыре года. В этот период у пары родилась дочь Ангелина. Существуют версии того, что, еще будучи в отношениях с первой супругой Дмитрий Тарасов увлекся певицей Ольгой Бузовой, после этого он бросил жену и дочь ради новой возлюбленной.
Отношения Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой продлились также недолго, в официальном союзе пара прожила также четыре года. После отношения со знаменитой блондинкой, участницей скандального реалити-шоу «Дом-2» Тарасов переключил свое внимание на «Мисс Россия-2014» Анастасию Костенко. В третьем браке Дмитрия Костенко с Анастасией Костенко за четыре года уже родилось трое детей.
Хоть Дмитрий Тарасов после развода с первой женой и поддерживал отношения со старшей дочерью Ангелиной, с бывшей женой Оксаной были напряженные отношения. Бывшие муж и жена долгое время не могли уладить вопрос алиментов и долгие годы продолжались, в связи с этим вопросом судебные тяжбы. Какого же было удивление поклонников Оксаны Пономаренко, когда она опубликовала фото своей дочери вместе с ее сестрами от Анастасии Костенко. Свою новую публикацию она подписала довольно лаконично и скромно: «Сестры».
Комментарии поклонников не заставили себя долго ждать, многие писали хорошие и теплые слова в адрес сестер, а были и те, которые спрашивали: «Не взломали случайно ли вашу страничку?» Тем не менее, блогер не вступала в диалог с комментирующими и более никак не прокомментировала причину появления такого неожиданного снимка в своей ленте.
Скорее всего, Оксана и Дмитрий приняли решение, что воевать дальше не имеет никакого смысла, каждый уже давным давно живет своей жизнью, а сестры все равно должны поддерживать связь, они ведь родня.
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