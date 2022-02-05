Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 2-й день рождения дочери Евы

27-летняя Анастасия призналась, что ждала этого события намного больше, чем даже виновница торжества. До поздней ночи девушка готовилась и завершала все необходимые приготовления к торжеству маленькой принцессы. Вместе с родными и близкими многодетная мама собирала подарок для Евы – детализированную мини-кухню, а также украшала дом к грядущему торжеству.





Многодетная мама, у которой подрастает двое дочерей: Милана и Ева, а также сын Алексей, написала трогательный пост в социальной сети Instagram:





«Два года нашей славной бунтарке! Ева родилась сильной, своенравной, пробивной с самых первых секунд жизни, идущей тем путем, которым считает нужным. Непредсказуемая, но при этом нежнейший человек. Даже солнце в этот волшебный и морозный день сдалось и ласково протягивало лучики сквозь окна родильного бокса», - написала поздравления Анастасия Костенко.





Дмитрий Тарасов также написал поздравления для своего среднего ребенка, именинницы Евы:





«Время очень беспощадно, оно стремительно несется. Я поздравляю одну из своих любимых дочек с днем рождения! Будь счастливая, моя родная, твои мама и папа всегда рядом! Я очень люблю тебя, папина бандитка! (Как мне подсказали теща и тесть, моя жена тоже была такой-же в детстве!», - написал свое признание Дмитрий Тарасов.





Чтобы показать свою огромную любовь родители постарались максимально, устроив веселую вечеринку с бумажной дискотекой, веселыми аниматорами, мастер-классами и, конечно же, тематических двухъярусным тортом со свечами.





На торте был единорог – это любимый персонаж дочери Евы, но при этом задувать свечи девочка наотрез отказалась. За нее это сделал любимый отец. Как объяснила ситуацию Анастасия, девочка не привыкла к такому огромному пристальному вниманию.