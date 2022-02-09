Курбан Омаров на свидании с женой футболиста Федора Кудряшова
09.02.2022 21:11 / Шоу-бизнес / Прочли: 376 человек
Курбан Омаров длительный период спустя момента развода с Ксенией Бородиной выяснял отношения, кто же прав, а кто виноват. Теперь, похоже, мужчина переключился на другой объект и начал настраивать свою личную жизнь. Все бы ничего, многие бы даже порадовались за бизнесмена, но очередной пассией Омарова стала замужняя женщина. Оказывается, Курбан Омаров закрутил новый роман с женой футболиста российской сборной Федора Кудряшова.
За последние полгода спустя момента расставания с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной, Курбану Омарову приписывали романы то с косметологом Виолеттой (бывшая избранница нынешнего партнера Ксении Бородиной Трофима), то с некой поэтессой Анной. Поговаривали, что якобы бизнесмен вернулся к своей первой супруге, у которой есть общий сын Омар. Оказалось, что все эти романы и отношения – сплошные слухи и догадки поклонников.
Издание «Starhit» опубликовало пикантные снимки с романтического свидания Курбана Омарова с женой Федора Кудряшова. Парочка уединенно устроилась в одном из респектабельных ресторанов столицы и даже не стеснялась в проявлении своих чувств и внимания друг к другу. Пара отдыхала, бурно обсуждала что-то, периодически то обнимаясь, то целуясь, покинули заведение они только за полночь и уехали на Мерседесе Курбана Омарова.
Близкие знакомые подтверждают, что Курбан на данный момент состоит в отношениях и его сердце занято, но что объект его вожделения Анастасия Кудряшова, супруга защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова в СМИ стало известно лишь сегодня, благодаря снимкам вышеуказанного издания.
Анастасия и Федор Кудряшов прожили в браке вот уже 15 лет, у пары родилось двое детей: сын Никита и дочь Милана. Каждый раз жена ехала вместе с супругом в другой город или страну, где игроку приходилось играть. Жена даже стойко обороняла мужа от хейтеров, когда тот случайно забил мяч в свои ворота в матче с Хорватией. Тогда это привело не только к проигрышу команды, но и лишения возможности выйти в чемпионат мира.
Стоит отметить, что пара давно перестала публиковать в Инстаграм совместные снимки, хотя ранее Федор часто признавался в любви и отправлял искренние пожелания не только со знаменательными датами, но и по пустяковым поводам.
Приятель семьи Кудряшовых признался, что пара давно охладели друг к другу, а развод все никак оформить не могли.
Теперь, по всей видимости, бракоразводный процесс ускорится в связи с последними событиями. К тому же, Курбан Омаров доделывает ремонт в своей шикарной квартире и теперь ему будет куда привести свою возлюбленную, на которую у него большие планы относительно совместного будущего.
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