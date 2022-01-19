Рэпер Моргенштерн заявил о своих проблемах со здоровьем
19.01.2022 19:39 / Музыка / Прочли: 452 человек
Сегодня артист сделал заявление для своих поклонников о том, что он вынужден временно завершить творческую деятельность и ненадолго пропасть с их поля зрения. Причина тому – внезапно пошатнувшееся здоровье.
На данный момент неясно, какая именно хворь приключилась с артистом. Алишер лишь отметил, что его здоровье оставляет желать лучшего.
«Господа я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер!», - заявил 23-летний артист.
Напомним, что еще в начале декабря 2021 года Алишер Моргенштерн вместе со своей женой Диларой Зинатуллиной внезапно уехали в Дубае. Поговаривают, что резкий отъезд российской звезды произошел после заявления главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Тогда он сказал, что рэпер распространяет наркотики прямо на своей странице в социальной сети.
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками в социальной сети, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и рассуждаем о наших правах и что права человека нельзя нарушать», - заявил еще в декабре Александр Бастрыкин.
На данный момент неизвестно, когда Алишер вернется в Москву, на данный момент он справляется с делами удаленно, решая вопросы с недавно открытой бургерной и ресторана, а также снимает новые клипы и пишет новые хиты.
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