Рэпер Моргенштерн заявил о своих проблемах со здоровьем

На данный момент неясно, какая именно хворь приключилась с артистом. Алишер лишь отметил, что его здоровье оставляет желать лучшего.

«Господа я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер!», - заявил 23-летний артист.

Напомним, что еще в начале декабря 2021 года Алишер Моргенштерн вместе со своей женой Диларой Зинатуллиной внезапно уехали в Дубае. Поговаривают, что резкий отъезд российской звезды произошел после заявления главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Тогда он сказал, что рэпер распространяет наркотики прямо на своей странице в социальной сети.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками в социальной сети, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и рассуждаем о наших правах и что права человека нельзя нарушать», - заявил еще в декабре Александр Бастрыкин.

На данный момент неизвестно, когда Алишер вернется в Москву, на данный момент он справляется с делами удаленно, решая вопросы с недавно открытой бургерной и ресторана, а также снимает новые клипы и пишет новые хиты.



