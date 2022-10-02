В 2022 году в октябре Ринго Старр отменил концерт из-за проблем со здоровьем

82-летний Ринго Старр и его All Star Band так и не вышли на сцену во время шоу в Нью-Баффало, штат Мичиган, в субботу вечером, потому что он, как сообщается, болен. Барабанщик должен был выступить в казино Four Winds, но отложил выступление из-за проблем со здоровьем, которые, по-видимому, повлияли на его голос, об этом сообщает издание TMZ. Пресс-секретарь подтвердил, что у него нет COVID-19, но не сообщил, какая конкретно это за болезнь.





Несмотря на отмену оригинального шоу, как сообщается, есть вероятность, что шоу может быть перенесено, но владельцам билетов было разрешено получить возмещение, если они того пожелают. Сообщается, что толпе, пришедшей на шоу, сказали, что этого не происходит, но, как и остальная публика, не поняли причины такого решения. Один посетитель концерта подошел к руководству Four Winds и спросил, почему группа закрывается, и ему сказали, что это из-за болезни Ринго, но они не вдавались в подробности, об этом сообщает издание TMZ.





У Ринго и его группы было запланировано еще одно выступление в Прайор-Лейк, штат Миннесота, в воскресенье вечером, но вскоре после того, как шоу New Buffalo было отменено, место проведения, казино Mystic Lake, объявило о том, что шоу также «отложено» из-за болезни Ринго.

«Концерт Ринго Старра и его All Starr Band запланирован на 8 вечера по воскресеньям. 02.10.22 в Mystic Showroom перенесено. Ринго болен и надеялся выступить, отсюда и запоздалое уведомление, но это повлияло на его голос. У Ринго нет COVID-19», — говорится в твите на официальном аккаунте в Twitter.





«Он и группа посылают мир и любовь всем фанатам, которые планировали прийти и посмотреть шоу. Перенесенная дата будет объявлена позже. Все оригинальные билеты будут действительны на новую дату», — говорится в другом твите вместе с подробной информацией о билетах.





Перед последними отменами фотография на официальных страницах Ринго в Instagram и Twitter показала, как бывший участник Beatles подает знак мира в камеру, когда он садится в самолет с другими, чтобы отправиться на «следующий концерт». Он улыбался и выглядел так, будто был в хорошем настроении, при этом он был одет в куртку и солнцезащитные очки.





«Грегг и Ринго на асфальте, направляясь к следующему выступлению, спасибо Торонто, я посылаю вам мир и любовь. ✌️🌟❤️🎶🍒🎵✈️🌈☮️», — гласила подпись от 30 сентября.