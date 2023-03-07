Алла Пугачева призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем
07.03.2023 20:30 / Шоу-бизнес / Прочли: 897 человек
Больше года Алла Пугачева вместе с мужем и детьми проживает в Израиле. В сети интернет все это время распространялись слухи о серьезном недуге, которым страдает певица. Сегодня артистка решила поделиться, с чем именно столкнулась она за границей?
Пугачева ведет достаточно активный образ жизни, посещает различные тусовки и мероприятия. На днях 73-летняя Алла Борисовна в Израиле посетила концерт своей ближайшей подруги, Лаймы Вайкуле. Об этом событии она рассказала так:
«Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие. Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!» — разоткровенничалась исполнительница.
А на днях Алла Борисовна по старой доброй традиции разрешила весну. Она связалась со своими поклонниками по видеосвязи и поблагодарила за их любовь, внимание:
«Привет всем, кто любит и помнит этот праздник! Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливой и даже несколько беззаботной в этот день. Мы разрешим весну, но главное, чтобы мы оставались добрыми, честными, порядочными. Итак: весну… разрешаем!» — расчувствовалась она.
Старую добрую традицию Алла Борисовна основала уже очень давно, обычаю не один десяток лет.
«Праздник первого воскресенья весны я сама себе придумала. Желтые цветы придумала еще в 18 лет. Приезжала в центр, покупала желтые цветы и раздавала по улице Горького всем, кто был хмурым или расстроенным. Перед этим приходилось копить деньги на те самые желтые цветы. Многие подумали, что я люблю желтые цветы! Нет! Я не люблю желтые, а бледно-розовые или белые. Но один раз в году мне приносят к дому лишь желтые, только желтые!», - откровенно рассказала о давнем обычае Алла Борисовна.
Фото публикации: соц. сети Аллы Борисовны.
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