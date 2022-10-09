Мама Кейт Миддлтон Кэрол отправится с внуками Джорджем, Луи и Шарлоттой, за тыквой на Хэллоуин

У 67-летней Кэрол Миддлтон есть несколько интересных планов на предстоящий Хэллоуин. Мать Кейт Миддлтон намекнула, что она будет резать тыквы со своими внуками: 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи, в новом посте в Instagram, которым она поделилась на странице своей компании Party Pieces. Она сообщила об этом в подписи к прекрасной фотографии, на которой она улыбается в полосатом свитере с высоким воротом и джинсах, стоя на улице и опираясь на белую лестницу.





«Хэллоуин для меня — главное событие осени. Я до сих пор помню веселье и страхи собственного детства; шанс одеться, украсить тыквы и пойти на угощение! В этом году я даже вырастила собственные тыквы, так что с нетерпением жду возможности украсить их со своими близкими».





Сообщение Кэрол о планах ее и ее семьи на Хэллоуин появилось после того, как она попала в заголовки, рассказав об их рождественских традициях, в интервью для The Telegraph в 2018 году. Любящая бабушка рассказала, что в каждой из комнат ее внуков стоят рождественские елки, «чтобы они могли ее украсить сами». Она также рассказала о том, как пандемия COVID-19 2020 года немного изменила ситуацию, но у нее все же получилось, в предыдущем посте в Instagram.





«Для меня действительно важно, чтобы моя семья чувствовала себя связанной», — сказала она. «Обычно я позволяю своим внукам помочь мне украсить елку. В этом году я попрошу их по видеосвязи решить, какое украшение куда поставить. Возможно, позже его нужно будет со вкусом переставить…!»





Дочь Кэрол Кейт, принц Уильям и их трое детей недавно переехали из Лондона в Виндзор, чтобы учиться там, и это сближает их с Кэрол и ее мужем Майклом Миддлтоном, которые живут в Баклбери. Месяц назад новоиспеченные принц и принцесса Уэльские были замечены с наследниками в школе и выглядели настолько счастливыми, насколько это возможно, в новом месте.