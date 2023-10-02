Жених и невеста, спасшиеся во время пожара на свадьбе в Ираке: наша жизнь стала адом
02.10.2023 12:22 / Происшествия / Прочли: 1388 человек
На днях на севере Ирака произошло трагическое происшествие – во время свадебной церемонии начался сильный пожар из-за запущенного фейерверка в помещении. Трагедия унесла жизни более, чем ста человек, а более двух сотен человек – получили ранения.
Все произошло во время первого свадебного танца молодоженов. Причина тому – запущенные фейерверки прямо в банкетном зале ресторана, искры которого за считанные секунды разожгли сильный пожар на потолке и стенах, отделанных декорациями. Бытует даже версия, что произошло короткое замыкание.
Пожар так быстро начал разгораться и распространяться по залу, что многие приглашенные на свадьбу попросту не успели выбраться на улицу и задохнулись от угарного газа.
Управление гражданской обороны в Ираке уже прокомментировали происшествие:
«Пожар привел к обрушению частей зала в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов. Они, как правило, разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара».
Молодожены выжили после пожара, однако невеста Ханин утратила мать и брата, а также еще восемь родственников. Отец невесты находится в больнице в критическом состоянии. Жених по имени Реван лишился 15 родственников в этом жутком просишествии.
После трагедии невеста перестала разговаривать, пережив такую серьезную психологическую травму. Первый комментарий жениха был таким:
«Мы сидим здесь перед вами живые. Но внутри мы мертвы. Мы оцепенели. Мы мертвы внутри».
Реван вспоминает детали пожара во время свадьбы. Это напоминало сюжет из какого-то страшного фильма ужасов. Огонь охватил потолок, который был полностью оббит нейлоном. Он начал плавиться в секунды. Был всего один огнетушитель на большой зал, который ничего бы не решил. Началась паника, все друг друга затаптывали. Досталось и невесте Ханин, у которой повреждены ноги.
Сейчас молодожены решают вопрос переезда, находиться в этой местности уже не представляется возможным, где все напоминает о трагедии:
«Наша жизнь превратилась в ад. Мы не можем выйти на улицу и смотреть людям в глаза. Все, мы больше не можем здесь жить. Мы больше не можем здесь жить! Я имею в виду, что каждый раз, когда мы пытаемся быть немного счастливыми, с нами случается что-то трагическое и разрушает нас. Так что нам лучше уйти…»
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