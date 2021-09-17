Как эффективно работать дома?

И это неудивительно, ведь такой вид работы обладает множеством преимуществ — свободный график, комфортная обстановка и т.д. Например в вакансии .net разработчика на Хабр Карьера работодатели предлагают не только удаленную работу, но и хорошую оплату по данной специальности. Но как оставаться сосредоточенным и продолжать плодотворный труд? Как организовать рабочий процесс? Подобные вопросы волнуют многих.

Что же может помешать результативно работать дома

проблемы с самодисциплиной;

недостаток контроля со стороны начальства;

привычка откладывать всё на потом;

наличие отвлекающих факторов (родственники, развлечения в виде телевизора, игровых приставок и т.п.);

Советы для поддержания эффективности труда

а) Советы по организации пространства:

правильно организованное рабочее место.

По возможности, необходимо выбрать для него тихое и спокойное место, располагающееся как можно дальше от кухни. Нужно поддерживать чистоту в рабочей зоне;

Стоит обзавестись удобным креслом, так как в нём работники проводят весь день;

Нужно создать рабочее место, куда хочется приходить. Для этого можно использовать декор, который будет радовать глаз;

Необходимо избавиться от всего, что может отвлекать (переключить мобильное устройство в авиа режим, попросить живущих с вами людей не мешать);

б) Замечания по поводу планирования дня:

Важно структурировать день – расписать задачи, установить дедлайны для их выполнения;

Следить за временем. Хорошим решением для отслеживания времени является установка будильников на каждый час;

Расстановка приоритетов. Не стоит пытаться выполнить большое количество заданий сразу, от этого продуктивность снижается, как и качество выполненной работы. Каждый день необходимо выделять 3-4 главные задачи.

Нельзя исполнять несколько заданий одновременно, таким образом ни одно из них не будет выполнено правильно;

в) Отдых:

Отдых — одна из важнейших частей рабочего дня, про которую лучше не забывать. Во время планирования дня рекомендуется выделить время на обеденный перерыв, также можно делать небольшие передышки каждый час-два;

Работая из дома, сотрудники много времени проводят перед экраном компьютеров, сидя в кресле, поэтому требуется делать небольшую зарядку для глаз и спины через каждый час (упражнения можно найти в интернете);

Таким образом, работа из дома может быть эффективной при соблюдении некоторых правил и советов. А чтобы узнать, что необходимо для организации пространства Bitrix разработчику https://career.habr.com/vacancies/web_razrabotchik_bitrix следите за нашими следующими статьями.