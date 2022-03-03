Умер в 2022 году звезда сериала «Тайны следствия» Сергей Дьячков
03.03.2022 19:02 / Происшествия / Прочли: 2277 человек
Актер умер 2 марта в Петербурге, об этом сообщили в театре русской антрепризы имени Андрея Миронова.
О том, что скончался 50-летний актер Сергей Дьячков сообщила в социальных сетях его сестра Елена, а позже и коллеги по театру:
«С огромным прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни Сергей Дьячков».
Согласно информации от ближайшего окружения артиста, он умер из-за сердечной недостаточности, работа которого ухудшилась в результате перенесенного коронавируса накануне.
Напомним, что в 1988 году Сергей Дьячков окончил СПбГАТИ А.С. Шведерского. В конце 90-х годов актер стал работать актером дубляжа многих американских фильмов, а также мультфильмов. Одной из популярнейших озвучек актера является голос Тимона в мультипликационном фильме «Король Лев». Также в фильмотеке дубляжа актера: «Пираты Карибского моря», «Вокруг света за 80 дней», «Медальон» и многие другие.
Артист успевал и сниматься, одними из ярких ролей является сериал «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Тайны следствия».
На данный момент в СМИ еще не сообщали о том, когда и во сколько будет проходить прощальная церемония и также погребение артиста.
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