Разразился скандал в семье звезды турецкого сериала и секс-символа

Еще в июле этого года поклонники искренне радовались за пару, у которой скоро появится второй ребенок. Бурак и Фахрие уже воспитывают сына Карана, которому исполнилось три года, но он уже активно задействован в рекламной деятельности, благодаря чему зарабатывает немалые деньги, порой наравне со своими звездными родителями. Фанаты поздравили 37-летнего Бурака Озчивита с грядущим прекрасным событием, но вскоре оно омрачилось неприятными слухами.





В прессу турецких СМИ распространилась информация от очевидца, который услышал скандал между Бураком и Фахрие. Ссора возникла на фоне недопониманий супруги с мамой актера.

«Хватит, Фахрие!», - именно такие слова слышал очевидец ссоры между актерской супружеской парой.

От такого отношения мужа Фахрие Эвджен не выдержала морально и выскочила из дома.

Но после обнародования данного скандала звезда сериала «Великолепный век» вышел на связь с поклонниками, чтобы развенчать нарастающие слухи. Так, он опубликовал фотографию пары, на которой они улыбаются и смеются, подписав снимок:





«Больше никакого негатива! Просто оставьте нас в покое. Всем любви», - подписал публикацию Озчивит.





Подписчики Бурака, скорее всего, не могут смириться с тем, что турецкий красавец, хорошо зарабатывающий и востребованный в кинематографе артист счастлив со своей женой Фахрие Эвджен, которая, к тому же, и сама достаточно востребована и знаменита, красива и талантлива. Несмотря на приличные заработки партнеров, Бурак всячески старается порадовать и осчастливить свою возлюбленную.





К тому же, этим летом супруг планирует купить для любимой жены дом и автомобиль новой конфигурации марки Porsche, выпуск которого запланирован лишь в следующем году и стоимость которого предварительно 26 миллионов. Конечно, позавидовать этой паре есть чему!?