40 дней со дня смерти звезды телесериала «Бедная Настя»

Родственники Сергея Юрьевича Карякина не стали скрывать места захоронения, чтобы все поклонники смогли посетить своего кумира.





«Всем, кто интересовался местом захоронения, Сережа похоронен в Санкт-Петербурге на Белоостровском кладбище. Сегодня 40 дней. Помолитесь, кто может», — такое сообщение появилось в официальной группе актера во «ВКонтакте».





Напомним, что проблемы со здоровьем у актера начались после похода к стоматологу. Во время очередного сеанса ему некачественно поставили пломбу на зуб, которая травмировала язык. Сергей Карякин длительный период не обращал внимание на воспаленный участок вокруг зуба и лишь после сильнейших болей снова обратился к специалисту. Врач поставил диагноз, который прозвучал, как гром среди ясного неба: «рак четвертой стадии».





Позже Карякин взял себя в руки и начал борьбу за жизнь, лечился и продолжал работу. Незадолго до смерти Сергей сильно похудел, не мог самостоятельно кушать и ходить.





Незадолго до смерти артиста супруга рассказывала о последних днях его жизни:

«Перед проведением лучевой терапии врачи сказали, что Сергей будет ощущать будто на него льется кипяток. Несмотря на все испытания он пытался быть бодрым и веселым, шутить и работать. Сейчас усилились боли, пошел отек, из-за этого деформировалось лицо, которое он всячески скрывает от посторонних глаз. Говорить не может, ощущает жуткую слабость, с трудом передвигается по квартире!», - призналась жена актера в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.





Еще в начале апреля Сергей Карякин лично обращался ко всем неравнодушным людям за финансовой помощью. До этого он скрывал проблемы со здоровьем, как мог заряжался оптимизмом и лишь после серьезных осложнений организма решил обратиться к фанатам.





Тогда друзья устроили актера в платный стационар, в котором оплатили первые несколько дней, а продолжать лечение было необходимо и длительности не знал как пациент, так и специалисты. Карякин готов был и сам подрабатывать на частных онлайн-уроках, но болезнь отобрала возможность разговаривать, питаться естественным путем, а также дышать.