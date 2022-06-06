40 дней со дня смерти звезды телесериала «Бедная Настя»
06.06.2022 15:57 / Происшествия / Прочли: 802 человек
Актеру Сергею Карякину исполнилось 50 лет 18 марта этого года, но уже в апреле он умер после борьбы с онкологическим заболеванием – раком языка. Звезда сериала «Бедная Настя» продолжительный период боролся с тяжелым недугом, который оказался сильнее безудержного желания жить! Похоронили актера на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.
Родственники Сергея Юрьевича Карякина не стали скрывать места захоронения, чтобы все поклонники смогли посетить своего кумира.
«Всем, кто интересовался местом захоронения, Сережа похоронен в Санкт-Петербурге на Белоостровском кладбище. Сегодня 40 дней. Помолитесь, кто может», — такое сообщение появилось в официальной группе актера во «ВКонтакте».
Напомним, что проблемы со здоровьем у актера начались после похода к стоматологу. Во время очередного сеанса ему некачественно поставили пломбу на зуб, которая травмировала язык. Сергей Карякин длительный период не обращал внимание на воспаленный участок вокруг зуба и лишь после сильнейших болей снова обратился к специалисту. Врач поставил диагноз, который прозвучал, как гром среди ясного неба: «рак четвертой стадии».
Позже Карякин взял себя в руки и начал борьбу за жизнь, лечился и продолжал работу. Незадолго до смерти Сергей сильно похудел, не мог самостоятельно кушать и ходить.
Незадолго до смерти артиста супруга рассказывала о последних днях его жизни:
«Перед проведением лучевой терапии врачи сказали, что Сергей будет ощущать будто на него льется кипяток. Несмотря на все испытания он пытался быть бодрым и веселым, шутить и работать. Сейчас усилились боли, пошел отек, из-за этого деформировалось лицо, которое он всячески скрывает от посторонних глаз. Говорить не может, ощущает жуткую слабость, с трудом передвигается по квартире!», - призналась жена актера в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Еще в начале апреля Сергей Карякин лично обращался ко всем неравнодушным людям за финансовой помощью. До этого он скрывал проблемы со здоровьем, как мог заряжался оптимизмом и лишь после серьезных осложнений организма решил обратиться к фанатам.
Тогда друзья устроили актера в платный стационар, в котором оплатили первые несколько дней, а продолжать лечение было необходимо и длительности не знал как пациент, так и специалисты. Карякин готов был и сам подрабатывать на частных онлайн-уроках, но болезнь отобрала возможность разговаривать, питаться естественным путем, а также дышать.
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