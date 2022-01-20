В Москве прошла прощальная церемония со звездой сериала Медиум Иваном Рудаковым

20 января Ивана Рудакова провожали в последний путь, он скончался на 44-м году жизни. В 11 часов была проведена прощальная церемония в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе, после чего похоронят на Троекуровском кладбище.

До сих пор не может прийти в себя отец погибшего, до последней минуты он надеялся, что сын справится со страшным недугом.

«Друзья! У нас беда. Просим Ваших молитв о выздоровлении Ванечки. Он находится в реанимационном отделении 57-й больницы, в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к ИВЛ, проблемы с сердцем и легкими, пока без сознания. Все это последствия перенесенного ковида еще летом. Но, мы надеемся, что Ванечка справится. Общими молитвами вернем Ванечку к жизни!», - писал тогда еще отец артиста.

Но, уже через сутки отец сообщил трагическую новость о том, что сына не стало.

Всю прощальную церемонии родители безудержно плакали, а коллеги Ивана как могли поддерживали словами, выражали слова соболезнования о потере ребенка.

Коллега, актриса Алена Хмельницкая выразила свои слова соболезнования, отметив то, какое время настало страшное, что умирают в таком молом возрасте люди. Татьяна Колганова присоединилась к словам поддержки, до сих пор не веря в то, что нет с нами больше такого талантливого, неугомонного, красивого, доброго и очень сильного человека.