В Москве прошла прощальная церемония со звездой сериала Медиум Иваном Рудаковым
20.01.2022 14:09 / Происшествия / Прочли: 794 человек
Еще прошлым летом актер Иван Рудаков заразился и переболел на COVID-19. После перенесенного коронавируса у артиста все чаще стали обостряться проблемы с здоровьем. Несколько дней назад близкие сообщили поклонникам о смерти звезды, в это время он находился в больнице, подключенным к аппарату ИВЛ.
20 января Ивана Рудакова провожали в последний путь, он скончался на 44-м году жизни. В 11 часов была проведена прощальная церемония в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе, после чего похоронят на Троекуровском кладбище.
До сих пор не может прийти в себя отец погибшего, до последней минуты он надеялся, что сын справится со страшным недугом.
«Друзья! У нас беда. Просим Ваших молитв о выздоровлении Ванечки. Он находится в реанимационном отделении 57-й больницы, в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к ИВЛ, проблемы с сердцем и легкими, пока без сознания. Все это последствия перенесенного ковида еще летом. Но, мы надеемся, что Ванечка справится. Общими молитвами вернем Ванечку к жизни!», - писал тогда еще отец артиста.
Но, уже через сутки отец сообщил трагическую новость о том, что сына не стало.
Всю прощальную церемонии родители безудержно плакали, а коллеги Ивана как могли поддерживали словами, выражали слова соболезнования о потере ребенка.
Коллега, актриса Алена Хмельницкая выразила свои слова соболезнования, отметив то, какое время настало страшное, что умирают в таком молом возрасте люди. Татьяна Колганова присоединилась к словам поддержки, до сих пор не веря в то, что нет с нами больше такого талантливого, неугомонного, красивого, доброго и очень сильного человека.
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