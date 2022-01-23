Мария Миронова вынуждена покинуть танцевальное шоу из-за болезни

В воскресенье звезда обескуражила всех своих поклонников новостью о том, что она покидает шоу «Танцы со звездами», который транслируется на телеканале «Россия-1».

«Спасибо всем огромное за поддержку, всем кто за нас болел! Это действительно то, что нам сейчас нужно! Хотя я совсем не суеверный человек, но этот 13-й сезон стал для нас очень сложным. Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за этого мне было очень тяжело дышать и отдышаться. Поддержки тоже были очень сложные, я все знаю, все вижу! А теперь эта болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир», - объявила своим фанатам Мария.

Актриса Мария Миронова выступала вместе с 40-летним танцором международного класса Евгением Папунаишвили. Звезда не отчаивается и надеется еще выйти вместе с танцором на паркет, потому как танцы вдохнули новую жизнь:

«Я очень хочу продолжить, если будет такая возможность – остаться на проекте! Этот проект очень важен для меня! После двух последних лет, которые переживала сложно морально и физически – это возможность наверстать форму. Это огромный труд, море эмоций и огромная авантюра! То, что я никогда не делала. Конечно, я отношусь к себе с большой самоиронией, но я не исключаю и не отрицаю огромного горения и большого вложения труда», - с надеждой на будущее отреагировала Миронова.

Мария Миронова все еще надеется справится со всеми трудностями и показать с партнером результат:

«Женя – самый лучший танцор проекта, и вместе с ним мы держим кулаки, чтобы под цифрой «Два» пройти дальше в турнирную таблицу. Справедливого конца! Всех обнимаю и смотрите эфир!», -заключила артистка.

Подписчики пожелали Марии скорейшего выздоровления и ждут их в следующих эфирах проекта «Танцы со звездами».



