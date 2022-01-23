Лидия Федосеева-Шукшина вынуждена покинуть дом престарелых из-за Бари Алибасова
23.01.2022 20:22 / Общество / Прочли: 573 человек
Несколько дней назад дочь известной российской актрисы, народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной отправила ее в дом престарелых. Долго пребывать она там не смогла, уже сегодня Лидия Николаева вынуждена была покинуть дом для пожилых людей из-за вновь разгоревшегося скандала.
Совсем недавно стало широко известно о том, что старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отправила родительницу в дом престарелых. Оказывается, женщина там проживает уже полгода. Дочь Ольга знаменитой актрисы считает, что маме необходимо пройти в пансионате «Идиллия» процедуры. Но, бывший муж Бари Алибасов и его сын считают иначе. Вдвоем они чуть ли не освобождали женщину из «якобы заточения».
Стоит отметить, что до недавнего времени именно в этом пансионате пребывал также и 85-летний народный артист Леонид Куравлев.
Адвокат известной семьи Шукшиных подтвердила информацию о том, что Лидия Федосеева-Шукшина спешно засобиралась и покинула пансионат.
«После завершения всех процедур она возвращается к себе домой, чтобы избежать лишнего повода, чтобы ее вновь выставили в не лучшем свете в обществе», - так объяснила ситуацию юрист Юлия Вербицкая-Линник.
Ранее сын Бари Алибасова предлагал целый план по спасению Лидии Федосеевой-Шукшиной. Согласно его версию так скажем «спасения»: сын Бари Алибасова женится на Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы стать его официальным опекуном. Тогда она якобы получила бы свободу на право выбирать, где жить.
Родные Лидии Федосеевой-Шукшиной вообще в недоумении от предложенного. Ведь они отправили свою родительницу исключительно для того, чтобы восстановить здоровье мамы.
«У мамы есть возрастные заболевания, она должна проходить регулярно процедуры и находится под наблюдением специалистов, поэтому и было принято данное решение. Амбулаторно маме лечится уже крайне сложно – это связано с рядом причин. Осенью она проходила лечение в больнице имени Вишевского, но больница есть больница. А вот пансионат для пожилых людей больше напоминает домашнюю обстановку и там хорошая программа для лечения и реабилитации», - объяснила ситуацию Ольга Шукшина.
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