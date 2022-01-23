Лидия Федосеева-Шукшина вынуждена покинуть дом престарелых из-за Бари Алибасова

Совсем недавно стало широко известно о том, что старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отправила родительницу в дом престарелых. Оказывается, женщина там проживает уже полгода. Дочь Ольга знаменитой актрисы считает, что маме необходимо пройти в пансионате «Идиллия» процедуры. Но, бывший муж Бари Алибасов и его сын считают иначе. Вдвоем они чуть ли не освобождали женщину из «якобы заточения».

Стоит отметить, что до недавнего времени именно в этом пансионате пребывал также и 85-летний народный артист Леонид Куравлев.

Адвокат известной семьи Шукшиных подтвердила информацию о том, что Лидия Федосеева-Шукшина спешно засобиралась и покинула пансионат.

«После завершения всех процедур она возвращается к себе домой, чтобы избежать лишнего повода, чтобы ее вновь выставили в не лучшем свете в обществе», - так объяснила ситуацию юрист Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее сын Бари Алибасова предлагал целый план по спасению Лидии Федосеевой-Шукшиной. Согласно его версию так скажем «спасения»: сын Бари Алибасова женится на Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы стать его официальным опекуном. Тогда она якобы получила бы свободу на право выбирать, где жить.

Родные Лидии Федосеевой-Шукшиной вообще в недоумении от предложенного. Ведь они отправили свою родительницу исключительно для того, чтобы восстановить здоровье мамы.

«У мамы есть возрастные заболевания, она должна проходить регулярно процедуры и находится под наблюдением специалистов, поэтому и было принято данное решение. Амбулаторно маме лечится уже крайне сложно – это связано с рядом причин. Осенью она проходила лечение в больнице имени Вишевского, но больница есть больница. А вот пансионат для пожилых людей больше напоминает домашнюю обстановку и там хорошая программа для лечения и реабилитации», - объяснила ситуацию Ольга Шукшина.