Гарик Харламов покинул Comedy Club: кто заменит ведущего популярного шоу?

Телеканал ТНТ сам оповестил эту новость, рассказав о том, что уже грядущий выпуск Comedy Club будет вести Павел Воля и Андрей Бебуришвил. Многие поклонники гадали, что это возможно временная замена и в будущем они еще увидят своего любимого юмориста. Сомнения развеял сам Гарик Харламов:





«Все, ребята! Было прекрасно провести все эти годы с Пашкой в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать!»

Поклонники не могут поверить в такую новость, намекнув на то, что Гарика Харламова невозможно кем-то заменить. Тем более, что в тандеме с Павлом Волей он очень полюбился своим давним зрителям.





«Да как так-то, что тебя не устраивало в Comedy?», «Посмотрим на Бебуришвили, как он справится со своей новой ролью?», «Буду скучать по вашему тандему!», «Посмотрим теперь на Андрея, он все-таки тоже звезда Comedy Club».





Напомним, что Гарик Харламов ворвался на сцену и сразу же полюбился поклонникам своими сценками с Тимуром Батрутдиновым, а прозвище «бульдог» еще более акцентировало на себе внимание.

После успеха на телевизионном шоу Гарик Харламов снялся в нескольких телевизионных сериалах, а также в комедийных фильмах.