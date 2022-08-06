Ксения Бородина прокомментировала слухи об уходе с поста ведущей реалити-шоу
06.08.2022 19:53 / Шоу-бизнес / Прочли: 942 человек
18-й год подряд Ксения Бородина была ведущей реалити-шоу «Дом-2», но в последнее время все чаще начали появляться слухи о том, что брюнетка уходит и покидает давно насиженное место. Одной из причин является то, что Бородина крайне редко стала появляться на проекте.
Тем не менее, Ксения Бородина прокомментировала появившийся слух об этом. Так она опровергла такой разговор, но четко намекнула о том, что уже переросла проект.
«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты, Я очень люблю «ДОМ-2», но мне интересны теперь другие вещи», — подчеркнула 39-летняя телезвезда в беседе с подписчиками.
Уже больше года назад проект перестали транслировать на телеканале «ТНТ», а стали показывать на канале «Ю». После таких изменений шоу покинула Ольга Бузова, которая являлась самой рейтинговой участницей еще в начале 2000-х годов. С момента ухода Бузова и Бородина довольна часто выясняли отношения на публике и нелестно отзывались друг о друге.
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