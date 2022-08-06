Ксения Бородина прокомментировала слухи об уходе с поста ведущей реалити-шоу

Тем не менее, Ксения Бородина прокомментировала появившийся слух об этом. Так она опровергла такой разговор, но четко намекнула о том, что уже переросла проект.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты, Я очень люблю «ДОМ-2», но мне интересны теперь другие вещи», — подчеркнула 39-летняя телезвезда в беседе с подписчиками.

Уже больше года назад проект перестали транслировать на телеканале «ТНТ», а стали показывать на канале «Ю». После таких изменений шоу покинула Ольга Бузова, которая являлась самой рейтинговой участницей еще в начале 2000-х годов. С момента ухода Бузова и Бородина довольна часто выясняли отношения на публике и нелестно отзывались друг о друге.



