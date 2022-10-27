У солистки группы Nightwish Флор Янсен обнаружили онкологическое заболевание

О выявленном недуге Флор Янсен объявила на своих страницах в социальных сетях, а позже подтвердила в интервью и британским таблоидам. Артистка уточнила, что проходила плановое обследование, которое делает регулярно каждый год (чек-ап организма), результаты которого весьма огорчили исполнительницу обнаруженным заболеванием.





Артистка также отмечает, что обнаруженный у неё рак находиться в неагрессивной форме и не распространился достаточно широко, поэтому грудь после операции возможно будет сохранить, а после завершения лечения рассчитывает на полное выздоровление. В среднем медики предполагают, что длительность лечения займет около 3-х месяцев, по результатам которых будет необходимо ещё проведение лучевой терапии.





Хотя диагноз звучит и устрашающе, Флор Янсен не теряет надежд и оптимизма, равна степени, как и её лечащие врачи. На данный момент девушка готовиться к операции с целью определения максимально корректной методики лечения. Не смотря на плотный грядущий план лечения, солистка група Nightwish не планирует отменять свой тур, который запланирован уже на ноябрь.





Сама же Янсен признаёт, что после обнаружения рака в голове всё меняется в ту же секунду, все цели, приоритеты, планы, всё отлаживается на потом, и желание жить и быть здоровой появляется сейчас в сею же секунду. Брюнетка признаёт, что хочет снова стать здоровой, жить и наблюдать, как растёт и взрослеет дочка.

Также в одном из интервью солистка призналась, что всегда следила за своим здоровьем и регулярно проходила чек-ап (до двух раз за год). Поэтому для всех своих поклонников она оставляет пожелания, чтобы всегда следили за своим здоровьем, проходили регулярные обследования для своевременного обнаружения недуги, которая может более безболезненно и в кротчайшие сроки купировать ваш организм.





Так получилось и с самой артисткой, которая в начале согласно рекомендациям врачей, проходила плановое обследование-маммографию. Согласно им советам, девушка проходила ежегодные обследование после 40 лет, чтобы в будущем не допустить заболевания тяжелой болезнью.





«Маммография спасает жизни! Да, это дискомфортно! Вам может казаться, что с грудью все в порядке, но сходите», - поделилась личным опытом исполнительница.





Стоит отметить и тот факт, что артистка стала третьей солисткой в коллективе легендарной симфо-метал группы Nightwish в 2013 году. До этого момента, её часто лишь приглашали как гостя для выступлений на концертах. Её прекрасный вокал можно услышать на таких релизах группы, как "Endless Forms Most Beautiful", который был выпустен в 2015 году, и на пластинке "Human. : II: Nature", альбом которого был выпущен в этом 2022 году.