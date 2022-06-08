Сестра Жанны Фриске борется с онкологическим заболеванием
08.06.2022 15:23 / Происшествия / Прочли: 1397 человек
Беда вновь постучала в дверь семьи певицы Жанны Фриске. Наталья Фриске сообщила о том, что сейчас борется с онкологическим заболеванием ее двоюродная сестра, прогнозы специалистов не самые радужные!
Наталья призналась, что ее двоюродная сестра Татьяна Гончаренко, которая проживает в Украине, уже давно вела борьбу с раком. Еще 11 лет назад врачи обнаружили недуг на ранних стадиях, тогда лечение было проведено оперативно и достаточно успешно. Тогда специалисты давали хорошие прогнозы и рак отступил. Но сейчас оказалось, что рак вернулся, и врачи уже не дают таких позитивных прогнозов, нежели ранее. Согласно информации, которой поделилась Наталья Фриске – шансов на выживание у Татьяны нет, врачи лишь разводят руками.
Ситуацию прокомментировала сестра знаменитой участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске, которая и сама вела отчаянную борьбу с раком головного мозга. К сожалению, в 2015 году все предпринятые попытки были тщетны, и девушка умерла в возрасте 40 лет.
«К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим перевезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль», — сказала 36-летняя Наталья.
Наталья также отметила, что сестра еще достаточно молода и так хотелось бы что-то сделать, чем-то помочь в такой беде.
Сама же Гончаренко уже обратилась за помощью к подписчикам в социальной сети и начался сбор средств на лечение. Счет клиники в Израиле непосильно велик для семьи Татьяны. На данный момент они готовят все необходимые документы к переезду, чтобы начать лечение.
Наталья Фриске поддерживает сестру и верит, что она сможет справиться с недугом. В этом ее поддерживают многочисленные друзья и знакомые.
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