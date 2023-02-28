Дочь Валентина Юдашкина о борьбе отца с онкологическим заболеванием
28.02.2023 18:24 / Шоу-бизнес / Прочли: 1146 человек
Дочь именитого Валентина Юдашкина впервые за долгие годы прокомментировала ход лечения отца и перспективы на выздоровление. Наследница уверяет, что улучшение есть, но радоваться пока слишком рано!
О состоянии своего отца 32-летняя Галина Юдашкина рассказала в интервью журналистке Мадонне Мур. Кутюрье уже много лет борется с онкологическим заболеванием, его фотографии в социальной сети бурно обсуждают подписчики, но сам он предпочитает не комментировать состояние своего здоровья. Что не скажешь о его дочери, Галина решила поведать о том, как самочувствие Валентина Юдашкина:
«Мы очень рады, ситуация изменилась в лучшую сторону. Врачи также дают позитивные прогнозы, мы боремся. И никогда не останавливаемся. Я считаю, что болезнь никак не помешала, а только укрепила нашу семью. Мы его все время пихаем. Мы просто знаем папу – ему всегда лень куда-то идти, не хочется, устал. Всегда находит множество отговорок. А мы не даем ему спуску: «Нет, идем все вместе, с семьей! Ничего страшного, если устал!» Не даем ему расслабиться»», - призналась Галина Юдашкина.
Напомним, что еще осенью 2016 года Юдашкин узнал о страшном диагнозе. Тогда врачи нашли в почке злокачественную опухоль, после этого метастазы пошли по всему организму, а вскоре достигли и головного мозга. Врачи за рубежом отказались от лечения дизайнера, мол, ситуация плачевная.
«Мы отправляли папины документы за границу, но никто не взялся. Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но не только, есть и другие клиники. Препараты российского производства, которые он принимает – улучшили его состояние. Мы переживали, что будут перебои с поставками иностранных лекарств, но российские даже лучше. По всей видимости, для каждой болезни необходим свой препарат!», - подчеркнула Галина.
Отметим, что Валентин живет в загородном особняке вместе с женой Мариной. Дочь с супругом проживает за границей, но часто навещает отца. Благодаря поддержке своей любящей жены дизайнер не отчаивается, не опускает руки и борется со сложным диагнозом.
Фото публикации: соц. сети.
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