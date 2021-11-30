Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов

Проанализировав работу устройства в климатических условиях разных стран, senseFly предложил рынку принципиально новое решение – производительный, легкий в управлении, компактный беспилотник. Для корректной работы понадобится минимальное количество свободного пространства. Для взлета и посадки достаточно всего двух-трех десятков метров свободного пространства. Для этого используется технология «Крутая посадка».

Дрон eBee X самолетного типа от швейцарского производителя отличается:

многозадачностью. Широкий диапазон инновационных камер дает возможность решить практически любую задачу. Технология позволяет создать 3D-реконструкцию вертикальных поверхностей, что особенно актуально при съемке для горнодобывающих предприятий, а также при воспроизведении городской застройки;

точностью и эффективностью. Емкая батарея способна обеспечить беспрерывную работу устройства до девяноста минут без подзарядки. За это время можно качественно отснять территорию до 500 га на высоте до 120 м. Детальность кадров составит до 2,5 см;

прочностью и надежностью. Использовать дрон ebeex можно практически в любых условиях. Модель отличает наличие «Крутой посадки», а также сверхпрочная конструкция.





Функция RTK / PPK

Данная опция есть в любом квадрокоптере sensefly eBee X. Этот режим позволяет обеспечить геодезическую точность съемки без использования опорных точек, для установки которых раньше тратилось немало времени, особенно, в районах со сложным рельефом местности.

Активировать данную функцию можно как при покупке, так и в процессе использования оборудования. Использование RTK / PPK позволяет добиться точности съемки до 3 см. Опция активируется по запросу через интернет.

senseFly Aeria X