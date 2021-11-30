Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов

Рейтинг: 3.0/5 (2 голосов)

Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов

30.11.2021 12:01 / Общество / Прочли: 156 человек

Использование беспилотных летательных аппаратов востребовано во многих сферах. БПЛА eBee X от швейцарского производителя senseFly – это усовершенствованное устройство, разработанное на основе опыта создания целой линейки легких дронов самолетного типа. 

Проанализировав работу устройства в климатических условиях разных стран, senseFly предложил рынку принципиально новое решение – производительный, легкий в управлении, компактный беспилотник. Для корректной работы понадобится минимальное количество свободного пространства. Для взлета и посадки достаточно всего двух-трех десятков метров свободного пространства. Для этого используется технология «Крутая посадка».

Дрон eBee X самолетного типа от швейцарского производителя отличается:

  • многозадачностью. Широкий диапазон инновационных камер дает возможность решить практически любую задачу. Технология позволяет создать 3D-реконструкцию вертикальных поверхностей, что особенно актуально при съемке для горнодобывающих предприятий, а также при воспроизведении городской застройки;
  • точностью и эффективностью. Емкая батарея способна обеспечить беспрерывную работу устройства до девяноста минут без подзарядки. За это время можно качественно отснять территорию до 500 га на высоте до 120 м. Детальность кадров составит до 2,5 см;
  • прочностью и надежностью. Использовать дрон ebeex можно практически в любых условиях. Модель отличает наличие «Крутой посадки», а также сверхпрочная конструкция.

дрон eBee X

Функция RTK / PPK

Данная опция есть в любом квадрокоптере sensefly eBee X. Этот режим позволяет обеспечить геодезическую точность съемки без использования опорных точек, для установки которых раньше тратилось немало времени, особенно, в районах со сложным рельефом местности.

Активировать данную функцию можно как при покупке, так и в процессе использования оборудования. Использование RTK / PPK позволяет добиться точности съемки до 3 см. Опция активируется по запросу через интернет.

senseFly Aeria X

Компактная фотограмметрическая камера может использоваться с eBee X. Ее установка позволяет добиться идеального качества изображения с четким сохранением параметров. Конструкция отличается оптимальным размером и весом. Можно включать практически при любых условиях, в том числе при слабом уровне освещения. Купить дроны eBee X https://promimport.info/partners/sensefly/dron-ebee-x/ предлагаем в компании "Промимпорт" с доставкой.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассииАлександр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнес
Отношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго д...
Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»
01.12.2021 16:12 / Интернет
Еще в прошлом году начались появляться слухи о том, что актриса, звезда фильма «Обыкновенное чудо» страдает от...
В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита ЛыткинВ колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / Криминал
Сегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты ...
Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью ПаркинсонаМодельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / Общество
Несмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-моделье...
01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / Общество
Врач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со вто...
2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / Общество
Татьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пят...
Особенности и преимущества онлайн кассыОсобенности и преимущества онлайн кассы
30.11.2021 12:19 / Общество
Оснащение торговли кассовым оборудованием было обязательным условием для всех предпринимателей. ...
Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской областиСегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области
30.11.2021 12:14 / Происшествия
Утром 25 ноября 2021 года произошел взрыв в шахте «Листвяжная», после которого начался сильный пожар. В резуль...
На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан КомаевНа 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев
30.11.2021 11:49 / Наука
На 75-м году жизни умер конструктор космических аппаратов, ученый, заслуженный машиностроитель Российской Феде...
Александр Гинцбург: о сроках изготовления вакцины против нового штамма «омикрон»Александр Гинцбург: о сроках изготовления вакцины против нового штамма «омикрон»
29.11.2021 21:36 / Наука
Российский микробиолог, директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи – Александр Гинцбург заявил о том, что экспериментал...


Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2021 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100