Дочь Билла Гейтса родила первенца
06.03.2023 20:23 / В мире / Прочли: 936 человек
Дженнифер Гейтс подтвердила, что в ее семье произошло пополнение. Более подробно о новом члене семьи она рассказала, когда объявила о рождении дочери в социальной сети.
Дженнифер Гейтс стала мамой! 26-летняя дочь Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс объявила, что 5 марта родила первого ребенка. Дженнифер поделилась фотографией в социальной сети, на которой она и ее муж, 32-летний Найел Нассар, держат босые ножки своей маленькой дочери. Она подписала пост:
«Посылаю любовь от нашей здоровой маленькой семьи».
58-летняя мама Дженнифер Мелинда отреагировала на новость о рождении своей внучки в разделе комментариев.
«Добро пожаловать в мир. Мое сердце переполняется любовью», — написала Мелинда. 67-летний Билл не прокомментировал пост, как это сделала его бывшая жена, но можно предположить, что он также на седьмом небе от счастья, что впервые стал дедушкой.
Дочь Билла и Мелинды объявила о том, что беременна в День Благодарения. Она поделилась важной новостью в социальной сети IG с фотографией, на которой она демонстрирует свой животик, стоя рядом с мужем.
«Спасибо», — написала Дженнифер рядом с фотографией.
Дженнифер и Найел поженились на церемонии в Салеме, штат Нью-Йорк, в октябре 2021 года. Пара обменялась клятвами перед 300 гостями на мусульманской церемонии (Найель — американец египетского происхождения, родился в Чикаго и вырос в Кувейте). Дженнифер и Найел начали встречаться в январе 2017 года, и оба являются опытными наездниками и выпускниками Стэнфордского университета. Он сделал предложение в январе 2020 года, и после года пандемии COVID-19 они наконец стали мужем и женой.
И, как всем известно, родители Дженнифер объявили о разводе после 27 лет совместной жизни в мае 2021 года. Дженнифер рассказала о расставании Билла и Мелинды в интервью изданию Voque в октябре 2021 года.
Фото публикации: соц. сети Мелинды Гейтс.
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