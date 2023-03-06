Дочь Билла Гейтса родила первенца

Дженнифер Гейтс стала мамой! 26-летняя дочь Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс объявила, что 5 марта родила первого ребенка. Дженнифер поделилась фотографией в социальной сети, на которой она и ее муж, 32-летний Найел Нассар, держат босые ножки своей маленькой дочери. Она подписала пост:





«Посылаю любовь от нашей здоровой маленькой семьи».





58-летняя мама Дженнифер Мелинда отреагировала на новость о рождении своей внучки в разделе комментариев.





«Добро пожаловать в мир. Мое сердце переполняется любовью», — написала Мелинда. 67-летний Билл не прокомментировал пост, как это сделала его бывшая жена, но можно предположить, что он также на седьмом небе от счастья, что впервые стал дедушкой.





Дочь Билла и Мелинды объявила о том, что беременна в День Благодарения. Она поделилась важной новостью в социальной сети IG с фотографией, на которой она демонстрирует свой животик, стоя рядом с мужем.

«Спасибо», — написала Дженнифер рядом с фотографией.





Дженнифер и Найел поженились на церемонии в Салеме, штат Нью-Йорк, в октябре 2021 года. Пара обменялась клятвами перед 300 гостями на мусульманской церемонии (Найель — американец египетского происхождения, родился в Чикаго и вырос в Кувейте). Дженнифер и Найел начали встречаться в январе 2017 года, и оба являются опытными наездниками и выпускниками Стэнфордского университета. Он сделал предложение в январе 2020 года, и после года пандемии COVID-19 они наконец стали мужем и женой.





И, как всем известно, родители Дженнифер объявили о разводе после 27 лет совместной жизни в мае 2021 года. Дженнифер рассказала о расставании Билла и Мелинды в интервью изданию Voque в октябре 2021 года.





Фото публикации: соц. сети Мелинды Гейтс.