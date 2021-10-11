Семейная пара из США обвиняется в продаже секретов атомной подводной лодки
11.10.2021 09:26 / Криминал / Прочли: 1236 человек
Инженер-ядерщик ВМС США и его жена обвинены в попытке продать ядерные секреты тому, что они считали иностранным государством.
Министерство юстиции объявило, что Джонатан Тоббе и его жена Диана арестованы в субботу в Западной Вирджинии. Они якобы пытались продать данные о конструкции атомной подводной лодки, спрятанные в бутерброде с арахисовым маслом, кому-то, кто, по их мнению, представлял другую страну.
Фактически, это был агент ФБР под прикрытием.
Согласно заявлению, Тоббе и его партнеру - 42 и 45 лет – предъявлены обвинения в соответствии с Законом об атомной энергии.
Тоббе работал в программе ядерных силовых установок ВМС США и имел допуск национальной безопасности.
Министерство юстиции заявило, что в апреле 2020 года он отправил иностранному правительству пакет, содержащий данные ограниченного доступа и сообщение, предполагающее тайные отношения, чтобы они могли купить у него больше данных.
Затем он якобы начал писать одному человеку по зашифрованной электронной почте. Хотя думал, что этот человек представляет иностранное правительство, на самом деле он был агентом ФБР, сказано в письменных показаниях.
Спустя несколько месяцев обвиняемая пара якобы заключила сделку по обмену секретной информацией в обмен на около 100000 долларов (73000 фунтов стерлингов) в криптовалюте.
В июне этого года Джонатан и Дайана Тоббе отправились в Западную Вирджинию, чтобы передать данные.
Под наблюдением Дианы Джонатан «поместил SD-карту, спрятанную внутри половинки бутерброда с арахисовым маслом», в определенном месте, сказано в письменных показаниях. После того, как агент забрал карту, он отправил платеж и получил ключ дешифрования для доступа к SD-карте. На нем были ограничены данные «относящиеся к атомным реакторам подводных лодок».
Затем Тоббе в августе провел вторую так называемую «мертвую дропу» - на этот раз спрятанную внутри пакета жевательной резинки, с еще более секретными данными.
Затем агенты ФБР арестовали пару в субботу во время третьей такой ситуации.
Пара должна предстать перед федеральным судом 12 октября.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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