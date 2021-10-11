Семейная пара из США обвиняется в продаже секретов атомной подводной лодки





Министерство юстиции объявило, что Джонатан Тоббе и его жена Диана арестованы в субботу в Западной Вирджинии. Они якобы пытались продать данные о конструкции атомной подводной лодки, спрятанные в бутерброде с арахисовым маслом, кому-то, кто, по их мнению, представлял другую страну.





Фактически, это был агент ФБР под прикрытием.





Согласно заявлению, Тоббе и его партнеру - 42 и 45 лет – предъявлены обвинения в соответствии с Законом об атомной энергии.





Тоббе работал в программе ядерных силовых установок ВМС США и имел допуск национальной безопасности.





Министерство юстиции заявило, что в апреле 2020 года он отправил иностранному правительству пакет, содержащий данные ограниченного доступа и сообщение, предполагающее тайные отношения, чтобы они могли купить у него больше данных.





Затем он якобы начал писать одному человеку по зашифрованной электронной почте. Хотя думал, что этот человек представляет иностранное правительство, на самом деле он был агентом ФБР, сказано в письменных показаниях.





Спустя несколько месяцев обвиняемая пара якобы заключила сделку по обмену секретной информацией в обмен на около 100000 долларов (73000 фунтов стерлингов) в криптовалюте.





В июне этого года Джонатан и Дайана Тоббе отправились в Западную Вирджинию, чтобы передать данные.





Под наблюдением Дианы Джонатан «поместил SD-карту, спрятанную внутри половинки бутерброда с арахисовым маслом», в определенном месте, сказано в письменных показаниях. После того, как агент забрал карту, он отправил платеж и получил ключ дешифрования для доступа к SD-карте. На нем были ограничены данные «относящиеся к атомным реакторам подводных лодок».





Затем Тоббе в августе провел вторую так называемую «мертвую дропу» - на этот раз спрятанную внутри пакета жевательной резинки, с еще более секретными данными.





Затем агенты ФБР арестовали пару в субботу во время третьей такой ситуации.





Пара должна предстать перед федеральным судом 12 октября.



