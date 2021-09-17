Аукус: США и Великобритания столкнулись с негативной реакцией по поводу оборонного соглашения с Австралией





Сделка, рассматриваемая как попытка противодействия Китаю, предполагает, что США и Великобритания передадут Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок.

Но этот шаг разозлил Францию, которая заявила, что ей «ударили ножом в спину», в то время как Китай обвинил эти три государства в «менталитете времен холодной войны». И этот пакт вызвал опасения, что он может спровоцировать Китай на войну.

Об альянсе, известном как Aukus, объявили в среду президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон.

Хотя они не упомянули Китай, Аукус широко рассматривается как попытка противодействовать влиянию Пекина в спорном Южно-Китайском море.



