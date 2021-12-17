Тигран Салибеков признался в создаваемой красивой картинке, на самом деле он плохой отец и муж

Вчера Тигран опубликовал пост, в котором признался, что его семья вряд ли может стать образцово-показательной, идеального там практически не осталось:





«Задолбали вы писать, что я хороший муж и отец! Вы многого не знаете и вряд ли узнаете, поймете! Все, что вы видите на протяжении многих лет -красивая картинка для социальных сетей. На самом деле я плохой муж, отец, брат, сват и друг! Все, кто считал меня хорошим мужем и отцом – с кайфом отписывайтесь, если будете опять писать, что я крутой папа – буду также с кайфом вас блочить. Так что прочитали, отписались и разошлись», - резко отреагировал 35-летний Тигран Салибеков.





Тигран и Юлия вместе уже много лет и воспитывают троих совместных сыновей. Жена на резкий комментарий ответила лишь публикацией стихотворения, в котором были намекающие слова на трудности в общении с родными.