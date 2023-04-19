Как купить квартиру в новостройке в 2023 году?

Сегодня большой популярностью у покупателей пользуются квартиры в новостройках. Приобретение такой недвижимости исключает риск того, что застройщик не достроит дом. Ведь квартира будет приобретаться в уже принятом доме. Покупая жилье в новостройке, стоит следовать определенным правилам.



Подберите недвижимость

Первое, с чего нужно начать, это конечно же, подобрать саму квартиру. Для этого можно посетить сайт с соответствующими предложениями. К примеру, квартиры в готовых новостройках Москвы продает компания «Группа ЛСР».

Этот холдинг существует на рынке уже почти 30 лет и считается одним из ведущих в стране. Застройщик имеет собственные железобетонные, кирпичные и пр. заводы и строит самое качественное жилье в крупных городах России.

На сайте «Группы ЛСР» можно отфильтровать готовые квартиры в новостройках по площади, количеству комнат, особенностям планировки, стоимости.

Изучите проект

Выбрав квартиру, нужно внимательно изучить ее проект. Основную информацию по квартире можно посмотреть на сайте застройщика, продающего недвижимость. Помимо площади и количества комнат при изучении проекта стоит обратить внимание, к примеру, на класс дома. Это может быть, к примеру, эконом, комфорт или бизнес.

Но объектах эконом-класса обычно предлагается невысокое качество социальной инфраструктуры. Возле такого дома могут быть посажены газон и еще маленькие деревья, обустроена детская площадка с элементами низкого качества.

Дома комфорт-класса располагаются в районах с хорошо развитой инфраструктурой. Рядом с такими зданиями имеются школа и детский сад, поликлиника.

Здания бизнес-класса расположены в тех местах, где жильцам будет несложно добраться еще и до фитнес-клуба, супермаркетов, кофейни и пр.

Конечно же, при изучении проекта следует внимательно осмотреть планировку будущей квартиры и подумать, устраивает она или нет. Следует обратить внимание и на имеющиеся коммуникации.

Посетите офис компании

После ознакомления с проектом квартиры, если она понравилась, можно отправляться в офис компании-продавца. С собой к застройщику нужно взять паспорт. Представитель компании даст подробное описание квартиры, после чего можно отправляться на место для личного осмотра.

При выезде на место стоит обратить внимание на:

инфраструктуру перед домом;

наличие исправного лифта в подъезде;

внешний вид комнат, состояние стен, потолка, пола;

состояние сантехники и труб коммуникаций;

уровень тело- и шумоизоляции.

Забронируйте квартиру

Если после осмотра квартиры желание купить ее осталось, следует забронировать выбранную недвижимость у застройщика. Далее можно приступить к оформлению документов на право собственности.

Заключите договор

При приобретении жилья у застройщика в новостройке заключается стандартный договор купли-продажи. Этот документ позволит зарегистрировать переход права собственности.

Составляется договор у нотаариуса. В нем указываются данные покупателя и продавца, дата проведения сделки, цена, порядок расчета.

Особенности покупки квартиры в новостройке в ипотеку

Сегодня большинство людей покупает квартиры, в том числе и в новостройках, в ипотеку. В этом случае при покупке недвижимости следует в первую очередь определиться с программой кредитования.

Ипотечные ставки в наше время могут сильно различаться и начинаться от 1.7% годовых и заканчиваться 11.7% годовых. В банке нужно подать заявку на ипотеку и дождаться, пока сотрудники кредитной организации проверят выбранную недвижимость. Подавать заявку на ипотеку можно даже до выбора квартиры. На подбор недвижимости банк в последующем дает время.