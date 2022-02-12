Карен Шахназаров пытается через суд забрать квартиру у дочери

69-летний Карен Шахназаров развелся с Аленой Зандер (ранее Еленой Сетунской) больше двух десятилетий назад. После развода бывшая супруга увезла с собой в Америку дочь Анну, отношения с отцом она не поддерживала. Теперь же 36-летняя Анна вернулась в столицу и претендует на часть квартиры.





Режиссер защищает свои права в суде, аргументируя, что он без участия Анны оплачивал все эти годы коммунальные услуги, а также обязательные налоги за недвижимость. К тому же у него есть еще дети, у Карена Георгиевича есть двое сыновей Василий и Иван, рожденных в третьем браке с телеведущей Дарьей Майоровой. На данный момент сама 36-летняя дочь Анна пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Сам знаменитый режиссер не любит комментировал свою личную жизнь и отношения. Известно, что брак с Аленой Зандер был вторым его по счету, всего он был женат трижды. В 1989 году состоялся развод Шахназарова с Зандер и женщина с дочерью переехала жить в США. Свою дочь Карен Шахназаров увидел лишь в 2000 годах, когда та уже выросла, приобрела свой менталитет, нравы и взгляды на жизнь. Эта встреча отца с дочерью кардинально не изменила отношения, единственное, что между ними сдвинулось в общении – отец и дочь подписались друг на друга в социальной сети.