Даня Милохин: МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей за мое платье, решили просто докопаться!

В ноябре было принято решение столичным судом о том, что мероприятие прошло с пропагандой нетрадиционных отношений, которое смотрели несовершеннолетние. Организаторы не придержались времени для трансляции подобного рода мероприятий либо же не оценили дизайнерских предпочтений приглашенных звезд. В целом, это уже не имеет значения, так как суд постановил выплатить штраф в размере – 1 миллиона рублей.

А все из-за эпатажных образов звезд социальных сетей Дани Милохина и Игоря Синяка.

19-летний блогер даже не представлял, что публика так отреагирует на его образ:

«Я сначала хотел просто прийти в платье, а мой продюсер сказал, что это слишком примитивно. Я долго ломал голову, не хотел в костюме приходить. Это уж точно было бы слишком плоско!», - поделился блогер.

Милохин добавил, что даже и не мыслил о манифесте.

«Я не пропагандировал, просто хотел явиться на дорожку в интересном образе! Это даже не платье: это наполовину мужское и женское. При этом я не хотел сказать, что наполовину и то, и это. Нет! Просто интересно оделся! Все сказали, что я был в платье, но никто не упомянул, что это был реально крутой наряд! Всем знакомым понравилось, а людям просто захотелось докопаться!», - сетовал Даня Милохин.