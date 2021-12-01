Даня Милохин: МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей за мое платье, решили просто докопаться!
01.12.2021 21:27 / Шоу-бизнес / Прочли: 1115 человек
Еще летом 2021 года состоялась премия МУЗ-ТВ, которая прошла с рядом скандалов, а закончилась административным делом и наложением штрафа на кругленькую сумму. Причина – появление на красной ковровой дорожке мероприятия мужчин, одетых в откровенные женские платья.
В ноябре было принято решение столичным судом о том, что мероприятие прошло с пропагандой нетрадиционных отношений, которое смотрели несовершеннолетние. Организаторы не придержались времени для трансляции подобного рода мероприятий либо же не оценили дизайнерских предпочтений приглашенных звезд. В целом, это уже не имеет значения, так как суд постановил выплатить штраф в размере – 1 миллиона рублей.
А все из-за эпатажных образов звезд социальных сетей Дани Милохина и Игоря Синяка.
19-летний блогер даже не представлял, что публика так отреагирует на его образ:
«Я сначала хотел просто прийти в платье, а мой продюсер сказал, что это слишком примитивно. Я долго ломал голову, не хотел в костюме приходить. Это уж точно было бы слишком плоско!», - поделился блогер.
Милохин добавил, что даже и не мыслил о манифесте.
«Я не пропагандировал, просто хотел явиться на дорожку в интересном образе! Это даже не платье: это наполовину мужское и женское. При этом я не хотел сказать, что наполовину и то, и это. Нет! Просто интересно оделся! Все сказали, что я был в платье, но никто не упомянул, что это был реально крутой наряд! Всем знакомым понравилось, а людям просто захотелось докопаться!», - сетовал Даня Милохин.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В монастыре Подмосковья подросток устроил взрыв: есть пострадавшие
13.12.2021 10:10 / ПроисшествияСегодня, 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре произошла трагедия. 18-летний парень зашел в...
Девушка, представляющая Россию, не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная-2021»
13.12.2021 09:53 / В миреНа конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021» в Израиле представлять Россию поехала представительница прекрасной по...
Кто из участников «Битва экстрасенсов» прошел в финал: результаты.
11.12.2021 22:02 / КиноНа протяжении нескольких месяцев многие маги, колдуны и ведьмы справлялись с, казалось бы, самыми сложными и н...
Глава фонда Константина Хабенского умерла от рака: как близкие простились с Аленой Мешковой?
10.12.2021 14:31 / ПроисшествияРуководитель благотворительного фонда Константина Хабенского, которая помогала больным онкологическими заболев...
В 2021 году Жена Григория Лепса разводится со звездой
10.12.2021 14:08 / Шоу-бизнесУ певца, исполняющий хит «Самый лучший день» Григория Лепса наступил не самый радужный период в семейных отнош...
Дана Борисова отреагировала на признание Татьяны Булановой о харассменте
10.12.2021 13:37 / ОбществоОсенью певица Татьяна Буланова сделала неожиданное заявление, назвав всех женщин, переживших харассмент - прос...
Наташа Королева готовится познакомить сына с дочерью, рожденной от суррогатной матери
10.12.2021 13:14 / Шоу-бизнесНедавно певица Наташа Королева призналась своему мужу Тарзану и сыну Архипу в том, что она отдала свою яйцекле...
7-й сезон сериала «Сваты»: стала известна дата выхода последнего сезона
10.12.2021 12:45 / КиноСъемки последнего седьмого сезона сериала «Сваты» продлились несколько лет и прерывались в связи с вспышками з...
В 2022 году Комику Идраку Мирзализаде суд запретил возвращаться в Россию
09.12.2021 17:23 / ОбществоКомик Идрак Мирзализаде ранее обращался в Московский суд с иском о даче разрешения выступать в России. А сегод...
Андрей Данилко встретит Новый год в ОАЭ: выступит на закрытой вечеринке несмотря на болезнь
09.12.2021 16:41 / МузыкаАртист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, согласился появится на сцене новогодней вечеринки ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар