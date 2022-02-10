Владимир Конкин никак не может пережить потерю своей дочери

11-летняя Калиса довольно сложно переживала потерю родной матери. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге с дальними родственниками. Девочку удочерила троюродная сестра Софии Конкиной. Родственники приложили максимум усилий, чтобы девочка жила хорошо и попыталась переключиться с трагических событий потери матери: она ходит в школу, ее окружили заботой и вниманием, 70-летний дедушка Владимир Алексеевич также не обделяет вниманием свою внучку.

Артист признался, что при первой возможности сразу мчится в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с 11-летней внучкой. Последний раз они виделись в начале февраля 2022 года.

«Я пытаюсь ее переориентировать. Она прекрасная девочка, но, по сути, сирота!», - признался Владимир Конкин на шоу «Пусть говорят».

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» также признался, что дошло до того, что он уже начал путать внучку Калису с дочерью Софией. Более того, Конкин даже называет именем погибшей свою внучку, хотя сердцем понимает, что так делать нельзя! К сожалению, ничего с собой поделать не может!

«Я называю ее Софией, а потом смыкаю губы. Калиса все понимает, что это значит потерять любимую дочь. В этом нет ничего плохого. Она очень похожа на нее», - признался Владимир Конкин в эфире передачи «Пусть говорят».

Напомним, что ранее друг Владимира Конкина Алексей Лобарев, президент Регионального фонда МВД, рассказывал о реакции 11-летней Калисы на смерть матери:

«Может быть она просто болеет? Давайте, я приеду и буду держать ее за ручку! Я знаю, когда люди умирают, то они попадают в морг. Могу ли я сесть рядом и держать ее за ручку. Можно же как-то ее оживить?!», - признался в интервью изданию «Starhit» Алексей Лобарев.