Владимир Конкин никак не может пережить потерю своей дочери
10.02.2022 20:36 / Происшествия / Прочли: 257 человек
В сентябре 2020 года случилась страшная трагедия в семье актера Владимира Конкина, погибла его дочь София. Девушка поскользнулась и утонула в бассейне одного из фитнес-центров. Без матери осталась дочь Софии Конкиной, которая теперь воспитывается дальними родственниками.
11-летняя Калиса довольно сложно переживала потерю родной матери. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге с дальними родственниками. Девочку удочерила троюродная сестра Софии Конкиной. Родственники приложили максимум усилий, чтобы девочка жила хорошо и попыталась переключиться с трагических событий потери матери: она ходит в школу, ее окружили заботой и вниманием, 70-летний дедушка Владимир Алексеевич также не обделяет вниманием свою внучку.
Артист признался, что при первой возможности сразу мчится в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с 11-летней внучкой. Последний раз они виделись в начале февраля 2022 года.
«Я пытаюсь ее переориентировать. Она прекрасная девочка, но, по сути, сирота!», - признался Владимир Конкин на шоу «Пусть говорят».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» также признался, что дошло до того, что он уже начал путать внучку Калису с дочерью Софией. Более того, Конкин даже называет именем погибшей свою внучку, хотя сердцем понимает, что так делать нельзя! К сожалению, ничего с собой поделать не может!
«Я называю ее Софией, а потом смыкаю губы. Калиса все понимает, что это значит потерять любимую дочь. В этом нет ничего плохого. Она очень похожа на нее», - признался Владимир Конкин в эфире передачи «Пусть говорят».
Напомним, что ранее друг Владимира Конкина Алексей Лобарев, президент Регионального фонда МВД, рассказывал о реакции 11-летней Калисы на смерть матери:
«Может быть она просто болеет? Давайте, я приеду и буду держать ее за ручку! Я знаю, когда люди умирают, то они попадают в морг. Могу ли я сесть рядом и держать ее за ручку. Можно же как-то ее оживить?!», - признался в интервью изданию «Starhit» Алексей Лобарев.
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