Спектакли с участием Юлии Высоцкой отменены: артистка озвучила свой диагноз
04.08.2022 17:59 / Шоу-бизнес / Прочли: 1171 человек
Спектакли с участием артистки Юлии Высоцкой были отменены из-за её болезни. Она была задействована в участии нескольких постановок от Театра Моссовета. Однако в связи со сложившимся условиями для Высоцкой, она была вынуждена отправиться на экстренное лечение. В своём блоге артистка рассказала свой диагноз.
Она отправилась на выздоровление в своём доме – врачи диагностировали у Юлии Высоцкой коронавирус. «Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!», - поделилась в своём личном блоге артистка.
Театр Моссовета был вынужден откорректировать афишу своих спектаклей и быстро уведомил о произошедшим изменениям в их программе. «Уважаемые зрители! В связи с болезнью заслуженной артистки России Юлии Высоцкой в репертуаре на август произошли следующие изменения: 4 августа 2022 года в 19.00 на основной сцене вместо объявленного спектакля «Вишневый сад» будет показан спектакль “Р. Р. Р.”», - сообщил Моссовет. Также они рассказали, что билеты действительны.
Моссовет также опубликовал новую программу выступлений на сцене на странице сайта. 5 августа 2022 года в 19.00 объявленный показ спектакля «Укрощение строптивой» было заменено на «Как важно быть серьёзным», билеты действительны; 7 августа 2022 года в 19.00 объявленный показ спектакля «Укрощение строптивой» было заменено на «Иисус Христос - суперзвезда», билеты действительны.
Поклонники артистки и просто пользователи социальных сетей поддержали Юлию Высокую и пожелали ей как можно быстрее одолеть болезнь - коронавирус. «Юлия, ждем вас на сцене! Пусть все будет хорошо!»; «Здоровье — это главное. Берегите себя!»; «Уже скучаем. Надеюсь, вы скоро вернетесь в театр!»; «Юлия, выздоравливайте! Любим вас!», - прокомментировали сложившуюся ситуацию пользователи.
Стоит отметить, что не единственный человек, кто играл роль в спектакле «Укрощение строптивой», заболел и был вынужден самоизолироваться. У 77-летнего актёра, по сообщению издания «Mash», врачи обнаружили ковид. Его состояние находиться на среднем уровне тяжести, возможно из-за его проблем с сердцем.
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