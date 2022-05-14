Чем привлекла Юлия Высоцкая Андрея Кончаловского?

Несмотря на разницу в возрасте (Юлия младше Андрея на 36 лет), а также факт того, что актриса является пятой по счету женой знаменитого режиссера – пара считается самой крепкой среди российского шоу-бизнеса и кинематографа. Супружеской паре пришлось пережить немало испытаний на своем пути, но при этом ни в одном громком скандале они никогда не были замешаны. Согласно признанию Юлии Высоцкой, секрет прочности союза – общность интересов между партнерами.





«Люди выбирают себе полную противоположность, так уж устроена психика человека, но большинство выбирают схожих с собой по духу, и даже внешне!», - признается Юлия Высоцкая.

Актриса призналась, что они с Андреем Кончаловским пошли именно по второму варианту пути.





«Девочки чаще выбирают в партнеры мужчину, схожего на папу, мальчики – на маму. Уверенна, что в выборе еще играет немаловажную роль морфология, и чаще всего в этой морфологии мы можем узнать свои черты! Мы изначально с Андреем Сергеевичем обратили внимание друг на друга потому что были созвучны морфологически. Человек как-то изначально относится к тебе, как к родному, с огромной симпатией, поэтому и сближается с кем-то таким же родным», - заключила 48-летняя блондинка.





Напомним, что вместе пара воспитывает дочь Марию и сына Петра. Помимо слаженного семейного тандема, в отношениях прекрасно срабатывает творческий союз. Юлия Александровна участвует в большинстве постановок как театральных, так и на большом экране.