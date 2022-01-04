Скончался Игорь Богданов, который пережил своего брата-близнеца всего на 6 дней

Игорь Богданов умер в возрасте 72 лет. Оба брата-близнеца заболели на COVID-19 и были госпитализированы в больницу еще 15 декабря, от последствий заболевания в результате умерли оба.

Стоит отметить, Игорь и Григорий не были вакцинированы от коронавируса, хотя родные и близкие уговаривали пройти процедуру.

Григорий Богданов умер в больнице в Париже 28 декабря 2021 года, а Игорь – через шесть дней после смерти брата-близнеца. У телезвезды и скандального ученого осталось 6 наследников.

«В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел на тот свет в понедельник, 3 января 2022 года», - об этом рассказала агент семьи Богдановых.

Напомним, братья Богдановы русские по происхождению, но родились и выросли во Франции. Там они еще 1970-х годах вели научно-популярную передачу о космосе и Вселенной. На протяжении всей своей жизни братья занимались наукой и писали различные научные статьи. Многие их работы скептики критиковали, а в 2010 году вообще разразился скандал, после которого была проведена экспертиза, доказывающая не имеющую ценность написанных трудов.

Несмотря на наличие у Игоря докторской степени в области теоретической физики, а у Григория – степень доктора по математике, это не мешало вести конфликты с научным сообществом. Но, больше всего братья получили популярность благодаря своими экспериментами с внешностью. На протяжении нескольких десятилетий у братьев то появлялись огромные скулы, то подбородок, то губы. Сами же Богдановы наотрез не желали подтверждать факт вмешательства пластического хирурга.