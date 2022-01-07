У Курбана Омарова появилась новая возлюбленная

На данный момент ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вместе с двумя дочерями, подругой и новым возлюбленным по имени Трофим находится на отдыхе – на Мальдивах.

Вначале Курбан резко отреагировал относительно нового возлюбленного своей экс-жены, который ранее находился в окружении Омарова, чтобы тот вернул ему долг. А потом и вовсе заявил о своих новых отношениях, а также о том, что он очень счастлив с этой девушкой.

Бизнесмен опубликовал фото новой девушки, которая неизвестна широкой публике. Оказывается, симпатичная блондинка – это бывшая пассия нынешнего бойфренда Ксении Бородиной. После совместной фотографии, Курбан опубликовал селфи блондинки по имени Виолетта, на котором он добавил в области груди эмодзи в виде пылающего огненного сердца.

Новая подруга Курбана Омарова – это Виолетта Паршина, которая работает косметологом-дерматовенерологом и воспитывает одна 6-летнего сына.

Новую публикацию уже оценила Ксения Бородина и поставила свой лайк Курбану Омарову, который на данный момент так и не удален. Теперь же остается только догадываться: действительно он так счастлив с Виолеттой или это очередной ход, чтобы попытаться насолить бывшей жене?