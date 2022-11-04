Курбан Омаров берет на взрослые вечеринки своего 14-летнего сына
04.11.2022 21:52 / Происшествия / Прочли: 1016 человек
Бывший муж телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Курбан Омаров в последнее время зачастил на шумные вечеринки вместе со своим несовершеннолетним сыном. Мальчик сидит и играет в телефоне, пока его отец навеселится среди шумной компании.
Бывший муж Ксении Бородиной постоянно публикует видео в социальных сетях, на которых от развлекается в клубах в компании своей возлюбленной Валерии, друзьями, а также – несовершеннолетнего сына Омара, которого родила бизнесмену Алла Воденко в еще первом браке. В то время, пока компания веселится, поет песни в караоке, пьют и курят кальян – мальчик скучает на диванчике и просматривает телефон. Несмотря на возраст Курбан Омаров уверен, что все делает правильно:
«Без него больше не тусуюсь», - так подписал гордый отец одно из своих последних видео в социальных сетях.
Подписчикам не понравился такой подход к воспитанию своего наследника, поэтому тут же ринулись в раздел комментариев, что оставить свое мнение:
«Деньги и тусовки – это конечно круто, но знает ли мальчик обратную сторону медали?», «Очень хочется верить, что у мальчика будут на месте мозги».
Ребенок живет с мамой, известно о том, что женщина работает менеджером в одном из московских ресторанов. Омар пошел по стопам своего отца и увлекается боксом, он часто принимает участие в состязаниях и занимает призовые места.
Как считает сам Омаров, сына нужно расти в свободе и давать возможность самому все испытать, набить шишки и набраться таким образом жизненного опыта, а не держать все время в закрытой ракушке.
Напомним, что бизнесмен Курбан Омаров был женат дважды. Первой супругой стала Алла Воденко, которая родила сына Омара, названного в честь дедушки. Пара прожила шесть лет и развелась. Согласно слухам, причина развода стала измена мужа.
После этого был брак с Ксенией Бородиной, которая родила Курбану дочь Теону. В прошлом году пара со скандалами и привселюдными выяснениями отношений развелась. Согласно одной из причин развода стала неверность Курбана, но однозначной причины расставания так и не было озвучено.
После развода в июле месяце прошлого года Омаров долго не ходил в одиночестве и уже спустя месяц начал публиковать видео со своей загадочной спутницей, позже раскрылось и имя избранницы – Валерия.
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