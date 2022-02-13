Впервые за все время расставание Курбан Омаров добродушно отозвался о бывшей жене
13.02.2022 19:45 / Шоу-бизнес / Прочли: 126 человек
Еще прошлым летом расстались супружеская пара Ксения Бородина и Курбан Омаров. Развод не прошел тихо и скромно, до самого последнего времени бывшие привселюдно выясняли отношения, обвиняли друг друга в изменах и прочих недостатках. Похоже, что с недавних пор отношениях между бывшими оттаяли, начали налаживаться.
Отдалившись от страстей собственных выяснений отношений, кто же был прав, а кто виноват, пара решила, что дети должны проводить время как с матерью, так и отцом. Когда ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» решила отправиться отдохнуть на Мальдивы, она оставила дочерей Теону и Марусю с Курбаном Омаровым.
Так, 41-летний Курбан Омаров опубликовал семейный снимок, на котором он ужинает в окружении своего старшего сына от предыдущего брака, своей совместной дочери с Ксенией Бородиной и дочери от предыдущего брака звезды реалити-шоу. Бизнесмен отдыхал с детьми в ресторане и после ужина подписал опубликованный снимок в социальной сети таким образом:
«Отличный вечер пятницы. Не знаю, заметили вы или нет, но мы не сговаривались», - признался Курбан Омаров.
Многие подписчики сразу отреагировали на публикацию. Многие одобрили позицию Ксении Бородиной давать возможность всем детям собираться, видеться и общаться.
Бизнесмен на этот вопрос также отреагировал: «Что бы ни было, я каждый раз благодарю ее за то, что она дает мне такую возможность. Дети действительно не при чем, и они должны общаться! Так меня воспитали, так же буду воспитывать и я!»
А в это время Ксения Бородина наслаждалась досугом на тропическом острове. Как бы там ни было, досуг завершился, и она уже поспешила к своим любимым девчонкам домой.
Стоит отметить, что даже после такой теплой встречи с детьми, поклонники уже даже и не рассчитывают на воссоединении такой некогда идеальной пары. Что Курбан Омаров, что Ксения Бородина говорят – их сердца уже не свободны. Ксения Бородина встречается с Трофимом Симищенко, бывшим другом бизнесмена. А Курбан с недавних пор начал отношения с Анастасией Кудряшовой, которая по иронии судьбы, была когда-то лучшей подругой бывшей жены нынешнего возлюбленного.
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