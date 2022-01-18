Даня Милохин предпочел провести вечер не с Евгенией Медведевой
18.01.2022 14:40 / Шоу-бизнес / Прочли: 498 человек
Даня Милохин был приглашен на день рождения, в тот вечер среди приглашенных была и Алина Загитова. Весь вечер на дне рождения друга пара провела вместе, за это время успев и натанцеваться, и пообщаться.
А ведь последние несколько месяцев Дане Милохину приписывали роман с партнершей по шоу ледовых танцев «Танцы на льду» Евгенией Медведевой. Поклонники этой пары настолько прониклись, реалистично демонстрирующими романтическими отношениями на ледовой арене, что никому даже и в голову не могло прийти иная мысль. Однако, после окончания очередного сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, партнеров все реже стали видеть вне съемок проекта.
Алина Загитова и Даня Милохин были приглашены на день рождения блогеров Насти Рыжик и Влада Левского. Судя по опубликованным фотографиям в сети Instagram, Даня и Алина прекрасно провели время: сперва они долго общались и наслаждались компанией друг друга, а потом пошли отжигать на танцпол.
На вечеринке Евгении Медведевой примечено не было, хотя фигуристка дружит как с Настей, так и Владом. Поклонники предположили, что в связи с профессиональной деятельностью она просто не смогла прийти на праздник к друзьям.
Ни для кого не секрет, что между Евгенией и Алиной сложились достаточно напряженные отношения. Две девушки когда-то давно дружили, но после Олимпиады-2018 их отношения испортились. Тогда Алина Загитова одержала победу, а Евгения Медведева получила серебряную медаль. После выхода в эфир нового сезона шоу «Ледниковый период» о трениях в отношениях двух спортсменок заговорили с новой силой. В одном из своих интервью Даня Милохин подтвердил конфликт между двумя звездами спорта по фигурному катанию, сказав, что Евгения действительно недолюбливает Алину.
Однако, хоть в спортивной среде, хоть на телевидении девушкам все равно придётся видеться периодически – ведь каждая из них помимо спорта покоряет и мир телевидения.
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