Актер Евгений Стычкин станет отцом в шестой раз!

Еще в начале года поклонники заподозрили, что 42-летняя Ольга Сутулова в положении. Она явилась на премьеру фильма Педро Альмодовара в свободном наряде, едва маскируя округлившийся животик. Тогда актриса не подтвердила факт своей беременности, как и в ситуации с сыном Михаилом.





Только вот 11 мая на премьере фильма «Ника» Василисы Кузминой беременность Ольги уже было ну никак не скрыть. Актриса театра и кино позировала для фотографов в обтягивающей футболке, под которой красовался животик размером с футбольный мяч. Ольга рассказала в одном из интервью, что должна родить уже со дня на день.





Для Евгения Стычкина это будет уже шестой ребенок, для Ольги – второй. У режиссера есть старшая дочь от первой пассии, трое детей от пианистки Екатерины Сканави, а также годовалый сын Михаил от актрисы, нынешней супруги Ольги Сутуловой.

Стоит отметить, что в декрете Сутулова с сыном не засиделась, уже спустя две недели после родов актрису заметили на съемках нового сезона сериала «Последний министр».

Евгений Стычкин также зарекомендовал себя, как чрезмерный трудоголик. Кинорежиссер вскоре представит свою новую работу о вспышке ВИЧ в СССР под названием «Нулевой пациент».