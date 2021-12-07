Даня Милохин отметил 20-летие: как прошла звездная вечеринка?
07.12.2021 13:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 510 человек
В честь своего юбилея видеоблогер и музыкант Даня Милохин устроил грандиозную вечеринку в стиле глэм-рок и позвал своих звездных друзей.
Вчера, 6 декабря Дане Милохину исполнилось 20 лет. С самого утра популярную личность в социальных сетях и музыканта поздравляли друзья и коллеги. А вечером состоялась грандиозная вечеринка в одном из столичных ресторанов.
Среди знаменитых гостей на вечеринке можно было встретить Настю Ивлееву, Николая Баскова, а также Иду Галич.
Ида Галич была не просто приглашенной знаменитостью, но и организатором вечеринки:
«Наше эвент-агентство еще совсем молодое, но мы организовываем такие классные вечеринки! Надеюсь, все пройдет классно!», - поделилась своими эмоциями и переживаниями Ида Галич.
На вечеринку Ида Галич одела розовое платье-пиджак, а прическа была аккуратно уложена и декорирована множеством блестящих заколок. Настя Ивлеева снова одела черное платье и черный парик. Не пропустили это событие и партнеры по ледовому шоу «Ледниковый период». Так, на юбилей пришли Александр Энберт вместе с женой и, конечно же, Женя Медведева. Партнерше по шоу давно приписывают романтические отношения со звездой TikTok. Девушка весь вечер вела хронику событий и публиковала их для подписчиков в Instagram.
Даня Милохин не только принимал поздравления и подарки, а и выступал на сцене. Также он выступил с коллегами по DreamTeamHouse, а в конце вечера порадовал гостей совместным исполнением хита с Николаем Басковым. Вместе с Басковым Даня Милохин записывает уже второй совместный трек, который сразу же набирает большую популярность в YouTube.
Помимо звездных друзей, Даня Милохин пригласил и своих приемных родителей, братьев и сестер. Вся семья оделась в одном стиле: кожаные темные куртки и черные штаны. Отношения с родными у Дани Милохина не всегда были хорошими, но сейчас он уверяет, что им удалось найти общий язык.
Вечеринка Дани Милохина длилась до самого позднего вечера, в конце вечеринки он вышел снова на сцену и поблагодарил за теплые поздравления и внимание.
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