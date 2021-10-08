Обнаруженные акулы, способные питаться водорослями





Акулы имеют репутацию крайне плотоядных животных. На самом деле, почти все эти рыбы - настоящие хищники, и лишь немногие фильтруют из воды свою добычу, также животную - планктон, кальмаров, мелкую рыбку. Их пищеварительная система с коротким кишечником, предназначенным для переваривания «тяжелой» растительной пищи и водорослей.





Не очень выделялись на этом фоне и малые рыбы-молоты (Sphyrna tiburo) - небольшие родственники знаменитых молотов S. zygaena. Распространены в Тихом и Атлантическом океанах по обе стороны Центральной Америки. Они считаются активными хищниками, которые питаются в основном моллюсками, крабами, мелкой рыбой и креветками. Их вылавливают в густо заросших «подводных лесах».





Несмотря на такую «вегетарианскую диету, через три недели все подопытные акулы чувствовали себя прекрасно и даже набрали массу. Более того, талассия выращивалась в отдельном аквариуме, обогащенном короткоживущим изотопом углерода-13, поэтому водоросли несли в своем составе эти безобидные, но удобные для исследователей радиоактивные метки. Они были обнаружены и в тканях акулы, демонстрируя, что акулы S. tiburo способны усваивать углерод из растений - по оценкам ученых, переваривая почти 59 процентов растительной биомассы.





Остается, как короткий и мало приспособленный кишечник акул переварит растительные сложные углеводы. Пока авторам удалось показать увеличение активности бета-глюкозидазы, фермента, катализирующего гидролиз целлюлозы и других поле - и олигосахаридов. Но, судя по всему, без бактерий здесь не обошлось и в жизни малых рыб-молотов. Микрофлора кишечника играет особенно большую роль, делая их не столько хищными, сколько всеядными.



