Обнаруженные акулы, способные питаться водорослями
08.10.2021 22:25 / Наука / Прочли: 692 человек
Малые рыбы-молоты оказались всеядными и способными жить на диете, на 90 процентов состоит из растительной пищи.
Акулы имеют репутацию крайне плотоядных животных. На самом деле, почти все эти рыбы - настоящие хищники, и лишь немногие фильтруют из воды свою добычу, также животную - планктон, кальмаров, мелкую рыбку. Их пищеварительная система с коротким кишечником, предназначенным для переваривания «тяжелой» растительной пищи и водорослей.
Не очень выделялись на этом фоне и малые рыбы-молоты (Sphyrna tiburo) - небольшие родственники знаменитых молотов S. zygaena. Распространены в Тихом и Атлантическом океанах по обе стороны Центральной Америки. Они считаются активными хищниками, которые питаются в основном моллюсками, крабами, мелкой рыбой и креветками. Их вылавливают в густо заросших «подводных лесах».
Несмотря на такую «вегетарианскую диету, через три недели все подопытные акулы чувствовали себя прекрасно и даже набрали массу. Более того, талассия выращивалась в отдельном аквариуме, обогащенном короткоживущим изотопом углерода-13, поэтому водоросли несли в своем составе эти безобидные, но удобные для исследователей радиоактивные метки. Они были обнаружены и в тканях акулы, демонстрируя, что акулы S. tiburo способны усваивать углерод из растений - по оценкам ученых, переваривая почти 59 процентов растительной биомассы.
Остается, как короткий и мало приспособленный кишечник акул переварит растительные сложные углеводы. Пока авторам удалось показать увеличение активности бета-глюкозидазы, фермента, катализирующего гидролиз целлюлозы и других поле - и олигосахаридов. Но, судя по всему, без бактерий здесь не обошлось и в жизни малых рыб-молотов. Микрофлора кишечника играет особенно большую роль, делая их не столько хищными, сколько всеядными.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Нигерия предупреждает о мошенничестве с цифровой валютой
28.10.2021 21:52 / ЭкономикаЦентральный банк Нигерии (CBN) предупредил о попытках мошенничества, связанных с поддельным распространением н...
Астрономы обнаружили очень молодую планету
28.10.2021 21:46 / НаукаМеждународная группа ученых под руководством преподавателей, студентов и выпускников Гавайского университета в...
Убивший динозавров астероид оставил за собой химический след в Мировом океане
28.10.2021 21:24 / НаукаАстероиды, падая на Землю, оставляют за собой химический след в почвах. К такому выводу пришли ученые из Униве...
Байден объявляет о пересмотре плана социальных расходов на 1,75 триллиона долларов
28.10.2021 21:15 / ЭкономикаПрезидент США Джо Байден обнародовал обновленный план расходов в размере 1,75 трлн долларов (1,27 трлн фунтов ...
Сотни морских черепах выплывают мертвыми в Мексике
28.10.2021 20:40 / В миреПо меньшей мере 300 морских черепах выброшены мертвыми на тихоокеанское побережье Мексики....
Китайскую компанию по производству платежных терминалов обыскало ФБР
28.10.2021 20:34 / КриминалФБР и другие агентства США обыскали помещения во Флориде, используемые китайским поставщиком платежных термина...
Изменение климата: в Конгрессе опрошены крупнейшие нефтяные компании США
28.10.2021 20:27 / В миреВысшее руководство крупных западных нефтяных компаний должно дать показания перед Конгрессом США в связи с обв...
Пропуск Covid останется, Европа готовится к зиме
28.10.2021 12:52 / ОбществоГолландское приложение Coronacheck проверяется не везде, как выяснила Анна Холлиган....
Китай поставляет дизельное топливо на фоне нехватки топлива
28.10.2021 12:43 / В миреЗаправочные станции во многих частях Китая начали нормировать дизельное топливо на фоне роста цен и сокращения...
Лодка Великобритании задержана Францией во время скандала за права рыбной ловли
28.10.2021 12:14 / В миреБританский траулер арестован Францией, а другой оштрафован на фоне растущего скандала по поводу прав на рыбную...
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар