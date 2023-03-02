Марина Африкантова и Роман Капаклы подают документы на развод

Еще неделю назад Марина застала в постели Романа с Татьяной. Любовница пока еще измену не прокомментировала…





«Все мои близкие говорят, не замыкаться в себе, продолжать вести соцсети, делиться своими мыслями. Когда есть поддержка, мне действительно намного легче. Пока эмоции бушуют во мне, поэтому очень сложно структурировать свои мысли. От этого не хочется выходить в эфир и делиться своими переживаниями. Так как я не могу отследить, что со мной происходит… Понять и прочувствовать ту боль, что внутри меня, может только тот, кто это пережил», — написала в личном блоге Марина.





Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова показала подписчикам скрин документа – заявления о расторжении брака, который продлился шесть лет. Девушка признает, что предательство она переживает достаточно сложно:





«Мне кажется, меня никто не понимает. Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу. Могло ли все закончится нормально? Да. Могли ли разойтись мирно? Определенно да. Но когда мужчина, с которым я жила шесть лет, уходит без поставленной точки в чужую постель — извините, но тут сил в себе на нормальное расставание я не могу найти. Ну и, соответственно, общения между нами, даже дружеского уже быть совершенно не может!» — заявила звезда «ДОМа-2».





Марина надеялась на поддержку подруг, но они все лишь советуют забыть и найти новую любовь, увлечься новым мужчиной! Африкантова же в свою очередь о новой любви даже не задумывается, не зная, как пережить эту невыносимую боль.





Бывшая участница скандального проекта признает, что совет: «забей на все, еще найдешь свою любовь» в данном случае совершенно не работает. Поэтому друзья не помогают, остается лишь надеяться на время – оно все расставит на свои места и залечит душевные раны!





Фото публикации: соц. сети Марины Африкантовой