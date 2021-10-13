Новое правительство заявило, что нефтегазовый сектор Норвегии демонтировать не будет





Коалиция, возглавляемая Лейбористской партией, обнародовала свою энергетическую политику перед вступлением в должность после всеобщих выборов в прошлом месяце.





Правительство заявило, что хочет сократить чистые выбросы на 55% к 2030 году.





Переход к зеленой энергии будет постепенным в Норвегии, крупнейшем производителе нефти и газа в Западной Европе.





«Нефтегазовый сектор будет развиваться, а не демонтироваться», - сказано в программном документе коалиции, опубликованном в среду.





Коалиция меньшинства Лейбористской партии и Центристской партии заменит правительство во главе с консерваторами, которое правило Норвегией восемь лет.





Левоцентристы Норвегии побеждают консервативное правление Сольберга

Переход к возобновляемым источникам энергии и отказ от нефти и газа - основы экономики Норвегии - станет одной из самых больших проблем для нового правительства.





Нефтяной сектор составляет около 40% экспорта Норвегии и 14% ее валового внутреннего продукта (ВВП).



