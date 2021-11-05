2021 В Эфиопии сформирован антиправительственный альянс





Это происходит по мере того, как на Абия усилило давление, и повстанческие силы продвигаются к столице.





Правительство Аддис-Абебы заявило, что оно находится на грани победы и будет продолжать вести то, что оно называет экзистенциальной войной.





Международные партнеры Эфиопии призвали к прекращению боевых действий.





OLA и TPLF уже начали сражаться бок о бок друг с другом и на этой неделе заявили, что захватили город Кемисе, в 325 км (200 миль) к северу от Аддис-Абебы.





Официальное объявление сделали в пятницу утром в Вашингтоне. Это может подорвать усилия специального посланника США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтмана, который начал встречаться с высокопоставленными министрами эфиопского правительства, чтобы подтолкнуть к переговорам.





Обе стороны в этом конфликте продолжают отвергать призывы прекратить свои военные операции.



